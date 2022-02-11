"Неспособность прочитать текст": Песков назвал причину несоблюдения Минских соглашений дипломатами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у представителей мировой дипломатии возникли проблемы с правильным прочтением Минских договоренностей. Они не могут понять элементарного – короткого и четкого текста, в котором отображен список действенных мер.
Так Песков прокомментировал слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, по мнению которой, Россия должна уйти из Крыма для выполнения Минских соглашений, пишет RT.
По словам пресс-секретаря российского президента, такие проблемы с недопониманием сторон приводят к оплошностям и неточностям.
"Отсюда неспособность очень квалифицированно высокопоставленных политсоветников глав государств "минской четверки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, которые ранее считались принадлежащими Украине.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что Украина делает все, чтобы заматывать любые договоренности. Из-за этого работа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе оказалась остановлена.