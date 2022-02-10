В генконсульстве России в Харькове рассказали о сложном положении граждан с русским паспортом на Украине

На Украине люди стали реже обращаться за помощью к дипломатам.

В четверг, 10 февраля, в День дипломатического работника "Петербургский дневник" опубликовал интервью с генеральным консулом России в Харькове Игорем Демяненко. Он рассказал, как работают дипломаты на Украине, где к РФ относятся достаточно враждебно.

По словам Демяненко, на сегодняшний день на консульском учете состоят примерно 30 тысяч человек. Однако люди все меньше обращаются за помощью к российским дипломатам. Многие не поддерживают связь с российским правительством из-за страха, объяснил консул. То есть, как он отметил, жители Украины, имеющие российский паспорт, находятся в весьма сложном положении.

Также Демяненко рассказал об убыли русскоязычного населения на Украине. По мнению дипломата, это происходит не только из-за политики. Еще один фактор – естественная убыль населения. Слова консула приводит "Царьград".

Ухудшается и качество жизни в Незалежной, заметил он. В течение последних нескольких лет инфляция была ниже, а гривна по отношению к доллару и рублю сохраняла стабильность. Все изменилось их-за военной истерии, обратил внимание Демяненко.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что США грозят России новыми санкциями. На сей раз – из-за "кибератаки" на Украину.