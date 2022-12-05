Парламентарии ОДКБ заявили о недопустимости разработки биологического оружия

Члены Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за неукоснительное соблюдение Женевского протокола 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Законодатели призвали создать все условия для обеспечения безопасности на этом направлении.

