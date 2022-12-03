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Политика
"Никогда не переходили рамки дозволенного": Пригожин прокомментировал идею США внести ЧВК "Вагнер" в список террористов

"Никогда не переходили рамки дозволенного": Пригожин прокомментировал идею США внести ЧВК "Вагнер" в список террористов

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, почему власти США не могут внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.
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"Дни.ру" заметили, что американцы ранее хотели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, однако этого все еще не произошло. По словам Пригожина, у правительства США просто нет оснований для этого.

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Пресс-служба Пригожина совместно с журналистами подготовила кейс в ответ на возможное признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией

"Мы никогда не переходили рамки дозволенного, никогда не притесняли мирное население, всегда спасали от насилия угнетенных, никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций, не переходили и не собираемся переходить законы нравственности", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

При этом он призвал американцев "не будить лихо, пока оно тихо", заметив, что пока ЧВК "Вагнер" еще спит.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2022, 15:48 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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