"Все социальные обязательства будут выполнены": Володин рассказал о вступающих в силу законах

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Среда
28 декабря
Лента новостей
10:20
"Нападает на меня": жена Николаева с синюшным пузом орет из-за насилия в семье
10:00
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
09:40
Внук сгоревшего от рака в 36 лет Боба Марли внезапно умер в 31 год
09:20
"Не люблю": откровения Джигурды о России потрясли до мурашек
09:00
"Есть где разгуляться": 77-летний Антонов съехался с новой пассией в ожидании малыша
08:43
Зачем успешный предприниматель бросил бизнес и уехал жить на заброшенный хутор в столетний дом
08:20
"Подари своей елке вторую жизнь": как утилизировать новогоднее дерево в Подмосковье
08:00
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
06:07
Все идет к разводу: почему Кейт Миддлтон раздражает принца Уильяма
04:17
За год квартиры в России подорожали на 14%
02:31
"Квадрат" в элитных высотках дороже 1 млн
00:01
Трифонов день: что нельзя делать 28 декабря
22:00
Россиян призвали быть бдительнее при выборе детских игрушек в подарок
21:40
В аэропортах Москвы из-за погоды отменено или задержано более 60 авиарейсов
20:20
Диана Гурцкая поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:40
Названы самые популярные виды онлайн-мошенничества в 2022 году
19:00
"Просто прикол": стала известна истинная причина поспешной свадьбы Волочковой
18:40
Доминантка! Набившую шишку Самбурскую вывели на чистую воду
18:20
Умер артист театра и кино Стефен Грейф
18:00
Сбежавшая из России Бородина довела собственную мать до слез: Все мозги сделала
17:40
Россияне разнесли опустившуюся Долину: Убожество
17:20
"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову
17:00
Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
16:40
"Не верится": народ ахнул при виде тела заколотой дочери Успенской
16:20
"Мерзкий, продажный, подлый": Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*
16:00
Закадрившего Барановскую на седьмом десятке Лепса втянули в грязный скандал: Боятся выходить живьем
15:40
"Легкомысленность и необязательность": вышвырнутый из Европы Михалков цинично оскорбил россиян
15:20
"Что там у Киркорова под перьями?": надругавшемуся над крестом Филе-богохульнику намяли раздобревшую моську
15:00
"Осталось ровно 100 долларов в кармане": Лолита отказалась от банкета из-за бедственного положения
14:40
"Я себе цену знаю": оставшаяся без мужа Дженнифер Лопес довела россиян
14:20
Роман с Богомоловым, рукоприкладство, затворничество: что стало со звездой "Счастливы вместе"
14:00
Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе
13:40
"Хочу прямо сейчас": вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" жаждет пощипываний и горячего
13:20
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
13:00
Господи, помилуй: могила умершей от рака Людмилы Сенчиной утонула
12:40
Получившая "две полоски" после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они
12:20
Машина Хрусталева угодила в страшное ДТП: кадры с места событий
12:00
Уход из семьи, смерть жены, отцовство в 80 лет: бурная личная жизнь Виторгана
11:40
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
11:20
"Так хочется просто пожить": прощальная речь Нагиева на закате дней тронула до слез
11:00
Жизни звезд под угрозой: в доме Рудковской и Плющенко завелась нечистая сила
10:40
"Счастья не видать": падкая на элитное жилье Собчак метит в жены самого богатого человека в мире
10:20
"Бессмысленная затея": как домашние питомцы воспринимают Новый год
10:00
Три часа без сознания: врачи диагностировали сотрясение мозга у серьезно травмированной Тотьмяниной
09:40
Кладбищенские цветы и неживой малыш: в дом родившей Ковальчук пришла беда
09:20
"Обречена”: Совратившую экс-мужа Агату Муцениеце увидели с беременным пузом
09:02
В Краснодаре водитель BMW сбил бабушку с внуками
08:40
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
08:20
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа
08:00
Шампанское к новогоднему столу: 3 признака качества
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение
"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
"Сама виновата": скачущей от мужика к мужику Волочковой поставили диагноз
Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Все социальные обязательства будут выполнены": Володин рассказал о вступающих в силу законах

"Все социальные обязательства будут выполнены": Володин рассказал о вступающих в силу законах

С 1 января повысится минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 39 раз

Вводятся единые условия для выплат семьям с детьми. Вне зависимости от размера семьи можно будет получить дополнительные средства из маткапитала на ребенка до трех лет, отметил председатель Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Володин пообещал уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии

"Наказание будет максимально жестким": Володин сообщил об усилении борьбы с диверсантами

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Создание Социального фонда упростит получение поддержки от государства. Пособия будут назначать по одному заявлению автоматически. Также увеличатся максимальные размеры выплат в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности.

"Все социальные обязательства перед нашими гражданами будут выполнены", – подчеркнул Володин.

Со следующего года на 21 миллиард рублей увеличится размер средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Лекарственное обеспечение предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда "Круг добра".

С нового года родители детей-инвалидов до четырех лет смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. С ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских показаний.

С 11 января дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для получения которых нужна регистрация, сообщается в телеграм-канале Государственной Думы.

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 28 декабря 2022, 10:18 Источник: Телеграм-канал Государственной Думы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео

Она такое любит

Шоу-бизнес

"Что там у Киркорова под перьями?": надругавшемуся над крестом Филе-богохульнику намяли раздобревшую моську

Допрыгался
Шоу-бизнес

"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову

Тяжелая утрата
Шоу-бизнес

"Мерзкий, продажный, подлый": Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*

Какая низость!

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+