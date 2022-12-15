Володин: Приоритет работы Госдумы – формирование правового поля в новых регионах

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
партнеры
Четверг
15 декабря
Лента новостей
16:50
"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги старика
16:30
Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой
16:10
"Перестанут ценить друг друга": погрязшие в конфликтах принц Уильям и Кейт Мидлтон в шаге от развода
15:50
Разведенная с Меладзе беглянка Брежнева предъявила здоровенькую малышку: Счастливая мама
15:30
Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы
15:10
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
14:50
Подлая Заворотнюк взяла мужа и убежала из России: Скучать не приходится
14:30
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
14:10
Немцы массово едут на зимовку в Калининградскую область
13:50
Дети от разных женщин, работа грузчиком и жизнь в США: что случилось с актером Колокольниковым
13:30
Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией
13:10
Господи, помилуй! Найденную в крови Шпицу с обезображенными глазами не спасли
12:50
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
12:30
Снявшая одежду жена Петросяна вставила пальчики в свои дырочки для удовольствия: Сумасшедше круто!
12:10
Овдовевшая Жанна Болотова избавилась от вещей и писем покойного мужа Николая Губенко
11:50
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
11:30
С какого и по какой возраст в России выдают ипотеку и кредиты наличными
11:10
"Аплодисменты ее подлости": россияне пристыдили рыдающую втихушку Ахеджакову
10:50
Возбужденные мужики облизали вывалившиеся груди Семенович: Там молочко
10:30
"Девчонки из эскорта": Подлого изменщика Джигана поймали с другими бабами после свадьбы с Самойловой
10:10
В Ангарске загорелся нефтедобывающий завод
09:50
Ждут в суде: с богача Тимати пытаются вытрясти огромные деньги
09:30
В Москве рухнул спрос на аренду элитного жилья
09:10
Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально
08:50
Провалившуюся под лед косулю спасли в Самарской области
08:30
Новый год в кругу семьи – польза и вред
08:10
Тест: как хорошо вы знаете факты из биографии Надежды Румянцевой
06:24
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
04:05
Что будет с рынком жилья в 2023 году?
02:30
Доля ипотечных сделок выросла на 17%
00:04
День Аввакума: что нельзя делать в праздник 15 декабря
22:10
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
21:50
"Задирал футболку": интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями
21:30
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
20:50
"Пососали и пошли": два мужика зарядили Малышевой по самые гланды на Первом канале
20:30
"Тревоги хоть отбавляй": увлечению россиян колдунами и экстрасенсами нашли объяснение
20:10
"Много боли и недосказанности": Елена Яковлева ушла со сцены после трагической кончины сына-фрика
19:50
"Это был неравный бой": поставивший крест на карьере Меладзе стоит с протянутой рукой
19:30
Живые новогодние елки опасны для собак – предупредил кинолог
19:10
ТОП-5 опасных для туристов стран мира
18:50
"У меня покрупнее": пустивший слюну Дзюба показал своего удава постороннему мужику
18:30
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
18:10
Буллинг, бедность и отец-зэк: как детские травмы повлияли на жизнь одинокой Самбурской
17:50
Опять беременна? Окровавленная беглянка Брежнева оказалась на улице после развода
17:30
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники
17:10
Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты
16:50
Загнали в гроб: Директор сцепился с братом облапошенного Моисеева из-за наследства
16:30
В Москве пройдет марафон "Корзина доброты"
16:10
Родила троих детей, скрывает мужа и давно не снимается: куда пропала звезда "Счастливы вместе" Сагалова
15:50
Суд и иск на миллионы: Влипшая в уголовщину Собчак попалась после подлого обмана
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Развод": вечная любовь Игоря Крутого разбилась вдребезги
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: Приоритет работы Госдумы – формирование правового поля в новых регионах

Володин: Приоритет работы Госдумы – формирование правового поля в новых регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в кратчайшие сроки сформировать общее правовое поле с новыми регионами России. Работу необходимо завершить в следующем году, заявил он.
прочитано 19 раз

"Для нас приоритет в работе — формирование правового поля в регионах, ставших субъектами Российской Федерации", – сказал Володин в ходе пленарного заседания 15 декабря.

ПО ТЕМЕ

Володин посетил ДНР

Лидер думской фракции "ЕР" Васильев посетил Бердянск

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер напомнил, что по Крыму и Севастополю эта работа заняла порядка пяти лет. Интегрировать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в правовое поле РФ необходимо в следующем году, подчеркнул он.

В августе 2022 года председатель ГД посетил ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и руководством парламента. Он отметил, что более 70 депутатов Госдумы работают на постоянной основе в Донбассе.

В июле Володин вместе с депутатами посетил Луганскую республику и встретился с членами Народного совета ЛНР.

Вопросы интеграции республик в правовое поле РФ обсуждались и в ходе визита главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева в город Бердянск Запорожской области.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 15 декабря 2022, 16:58 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Врачи борются за жизнь разбитой Савельевой с раскуроченной промежностью: Может закончиться печально

Бедная певица!
Шоу-бизнес

Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой

Какие страсти!

Шоу-бизнес

Снявшая одежду жена Петросяна вставила пальчики в свои дырочки для удовольствия: Сумасшедше круто!

Оголилась на камеру
Шоу-бизнес

Господи, помилуй! Найденную в крови Шпицу с обезображенными глазами не спасли

Появилось фото

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники
"Судорожные припадки и липкий пот": почему люди умирают в Новый год
"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+