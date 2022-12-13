Володин анонсировал изменения в закон об образовании

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
партнеры
Вторник
13 декабря
Лента новостей
11:40
В Подмосковье машина протаранила карету скорой помощи
11:20
Фингал на все лицо! Сбежавший от жены Николаев отдубасил Королеву после тайного интима
11:00
"Хочет продать за хорошую цену и уехать": почему Собчак сует под нос россиянам фото своего особняка
10:40
Беда в семье беглянки Пугачевой: Серьезно заболевшей старухе требуется дорогущая операция
10:20
Михалков, Корчевников и другие: кто из российский звезд рискует попасть под санкции Запада
10:00
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
09:40
"Злобные и завистливые люди есть везде": Валерия о близости с Дробышом и черном чувстве
09:20
Обещал, но не сделал: отказавшегося отдавать полдома Харламова поймали на лжи
09:00
"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину
08:40
Скончался композитор сериала "Твин Пикс" Бадаламенти
08:00
"Они хотят вернуться": когда ушедшие бренды могут "воскреснуть" в России
06:05
Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья
04:15
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
02:23
ТОП-5 фэнтези книг, прочитанных в 2022 году
00:01
Апостол Андрей Первозванный: день памяти 13 декабря
22:04
"Память сердца": найденную с кровавыми кругами вместо глаз Андрееву проводили в другой мир
21:50
Развод и миллионы в трубу? Свадьба Самойловой и Джигана обернулась истерикой со слезами
21:40
"Все – обман": звезда "Голоса" об изнанке шоу и настоящих причинах бегства Лорак из России
21:20
Приватные БДСМ-фото Кабаевой с голой грудью слили в Сеть
21:04
"Смена монет на бумажные деньги": заявлено о будущем российской валюты
20:40
"Разве это так важно?": Орлова намекнула на смерть ребенка после пропажи живота
20:20
"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*
20:00
Мошенник обобрал трех пугливых пенсионерок на миллион рублей
19:40
Баба ягодка опять: ненасытная Высоцкая похвасталась обнаженным телом с торчащей грудью
19:20
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
19:00
Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму
18:40
Кризис, пандемия, катаклизмы: российский Нострадамус предсказал самые громкие события в мире
18:20
Прилюдно взявшая у старика Волочкова открыла завесу тайн: Мой любимый человек
18:00
На стройке в столице Хакасии упал башенный кран
17:40
"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот
17:20
"В этом году другое": разделившая постель со стариком Цымбалюк-Романовская мечтает сузить растянутый стыд
17:00
"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
16:41
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
16:20
Молоденький избранник Лепса: Мне хотелось серьезных отношений
16:00
"Чья бы корова мычала": Собчак врезала голозадой деве из койки старика Петросяна
15:40
"Остается перегной": крик души нуждающегося в общении и искренности Билана
15:20
Олени-мигранты с голодухи бегут в Подмосковье
14:40
Без трусов: Показавшая голый зад бесстыдница Шукшина засветила свою глубокую дырку
14:21
"Елка телеканала МУЛЬТ" в Крокусе и еще три варианта новогоднего семейного досуга в столице
14:20
Когда новый роман заранее обречен на провал?
14:00
Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина
13:46
Где найти елочные игрушки по бюджетным ценам
13:22
Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети
13:02
"Спит со всеми": Отчаявшаяся найти спонсора Волочкова сует свою промежность первым встречным
12:40
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
12:20
"Сучка эдакая": наглая провинциалка Асмус вышвырнула Харламова на улицу без штанов
12:00
Юрист предупредил: трем категориям россиян нельзя брать кредиты
11:40
"Спасибо за счастье": порвавшая с Авербухом Арзамасова вынашивает второго ребенка
11:20
8 лет тюрьмы: стычка уральского бомжа и пенсионера привела к смерти
11:00
Пожар у ТЦ в Балашихе: видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
Изменившаяся Алина Кабаева вызвала оторопь
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
Грохнулась у камина, а пламя – в лицо: обезображенная Голубкина вышла на связь после несчастного случая
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин анонсировал изменения в закон об образовании

Володин анонсировал изменения в закон об образовании

На следующей неделе депутаты Госдумы планируют принять изменения в закон об образовании, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Поправки дадут региональным властям право переводить школы на областной бюджет, уточнил политик.
прочитано 30 раз

Володин отметил, что в России насчитывается около 40 тысяч школ. Из них 56% расположены на сельских территориях.

ПО ТЕМЕ

Володин запустил опрос о передаче школ в региональное подчинение

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

На сегодняшний день большая часть школ находится на балансе муниципальных бюджетов. При этом школы в сельских районах – самые проблемные, констатировал Володин.

Текущее положение создает проблемы с обеспечением школ квалифицированными кадрами, выделением достаточных средств на ремонт и созданием групп продленного дня. Об этом спикер ГД написал в своем телеграм-канале.

Планируемые к принятию поправки предоставят региональным властям право переводить школы на областной бюджет. По словам Володина, у образовательных учреждений появится больше возможностей и средств для финансирования.

Кроме того, за нерешенные вопросы можно будет спрашивать с тех, у кого есть финансы и полномочия, подчеркнул спикер. Он призвал сделать все возможное, чтобы образование вышло на более высокий уровень.

Володин неоднократно поднимал вопрос о переводе школ на баланс областных бюджетов. В сентября спикер запустил опрос среди подписчиков своего телеграм-канала. 86% проголосовавших поддержали инициативу.

Напомним, что 14 сентября депутаты приняли закон о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 13 декабря 2022, 11:51 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?

Правду не скрыть
Шоу-бизнес

"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину

Никакой благодарности
Недвижимость

Обещал, но не сделал: отказавшегося отдавать полдома Харламова поймали на лжи

Юморист скандалит с экс-супругой публично
Шоу-бизнес

"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери

Секреты звездной пары

Гороскоп

Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

Здоровье

"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
Сколько чашек кофе можно пить детям?
Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+