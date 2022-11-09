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Политика
"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы

"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы

Американская демократия показала свою несостоятельность, а потому Белый дом не имеет права диктовать миру какие-то правила. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на демагогию США.
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Ранее представитель Государственного департамента Нед Прайс в ходе очередного брифинга прокомментировал слова бизнесмена про американские выборы. Политик коротко заявил, что Вашингтон не будет разбираться в заявлениях Пригожина и все, что известно Белому дому — Москва «вмешивается в выборы по всему миру»

«Я не собираюсь приписывать этим заявлениям какой-то конкретный мотив, будь то хвастовство или какой-то более широкий стратегический замысел», – сказал Прайс.

Предприниматель решил ответить на выпад американца на двух языках – английском и русском. Он выразил мнение, что американский чиновник является примером редкого цинизма в лицемерной системе Соединенных Штатов.

«США хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали великие империи, например СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы», – слова Пригожина передает пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен посоветовал Прайсу и политической элите США посмотреть фильм «16-й», который подробно рассказывает о «вмешательствах» в американские выборы 2016 года. Лента повествует о компании студентов, которые пошатнули «великую» демократию Соединенных Штатов.

«Это говорит, только о том, что она (демократия, — Прим. ред.) настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий», – подчеркнул Пригожин.

Ознакомиться с лентой «16-й» можно на платформе IVI.ru и в социальной сети «ВКонтакте». Фильм также доступен к просмотру на двух языках (русский и английский).

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Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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