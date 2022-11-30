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Политика
Внезапное саморазоблачение "русских троллей" в соцсетях вызвало новую волну паранойи в США

Внезапное саморазоблачение "русских троллей" в соцсетях вызвало новую волну паранойи в США

Десятки аккаунтов в популярных в Америке социальных сетях, как в мейнстримных, таких как Twitter, Facebook и Reddit, так и в альтернативных Gab и Gettr, внезапно объявили, что являются "русскими троллями". Это вызвало волну паники и паранойи у американских пользователей, которые теперь подозревают, что любой популярный аккаунт может оказаться "российским агентом", который манипулирует общественным мнением.
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"Саморазоблачение» произошло неожиданно — сразу несколько десятков аккаунтов с большим количеством подписчиков разместили у себя аналогичные посты, в которых сообщается, что данные страницы принадлежат "русским троллям", и их авторы извиняются за излишне "агрессивную политическую позицию".

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"Мы, Русские Тролли, искренне извиняемся за то, что выражали нашу политическую позицию слишком агрессивно. Для того, чтобы сравнять силы и в рамках ежегодной ротации наших аккаунтов, вручаем эту страницу в руки Соединенных Штатов Америки", — объявили владельцы аккаунтов.

Аккаунт Nora Berka, который и ранее причисляли к "русским троллям", тоже разместил аналогичной пост, сопроводив его ссылкой на статью о "вмешательстве российских ботов" в ходе промежуточных выборов в США.

Некоторые из аккаунтов "троллей" уже фигурировали в отчете аналитической компании Graphika о "российском вмешательстве" в американские выборы. Авторы, в частности, утверждали, что предположительно "российские тролли" распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии.

Пользователи Reddit обнаружили, что подобные сообщения появились и в аккаунтах, которые ранее не фигурировали в отчетах Graphika. "Я обратил внимание на такое заявление, — пишет автор сообщества, посвященного конспирологии. — Подозреваю, русские тролли могут быть везде".

Некоторые из аккаунтов, в которых появился пост, имеют большое количество подписчиков и соответственно высокий уровень влияния на аудиторию. К примеру, пользователя USHadrons, который также признался в причастности к "русским троллям", читают больше 13 тысяч человек.

Вмешивались и будем вмешиваться

Интересно, что такой массовый "каминг-аут" в американских соцсетях произошел вскоре после заявления петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о том, что русские "вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться" в американские выборы. Предприниматель таким образом ответил на новую серию обвинений в свой адрес.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", — прокомментировал тогда бизнесмен обвинения Graphika, согласно которым именно связанные с Пригожиным компании вмешивались в промежуточные выборы в США.

Это уже не первый раз, когда Пригожина обвиняют во вмешательстве в американские выборы — с 2016 года, когда сторонники Демократической партии были шокированы неожиданной победой Дональда Трампа, петербургского бизнесмена обвиняли во "вмешательстве" в каждые выборы, проходившие в США. В Вашингтоне даже была создана комиссия под руководством бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, которая должна была изобличить «российское вмешательство» и "сговор Дональда Трампа с Россией". Впрочем, за два года расследования, потратив более 10 млн долларов, Мюллер так и не смог собрать убедительных доказательств "российского вмешательства". Это не помешало Минюсту США объявить в розыск Евгения Пригожина, а ФБР объявило о награде в 250 тысяч долларов за информацию, которая позволит "изобличить бизнесмена".

Новая волна паранойи

Американские пользователи соцсетей признают, что внезапное "саморазоблачение" десятков "русских троллей" вызвал резкий всплеск паранойи. Это закономерно, поскольку оказалось, что те, на кого они были подписаны по нескольку лет и чьему мнению доверяли, оказались не теми, кем кажутся. Еще не все пользователи смогли преодолеть подозрения о том, что "Трампа выбрали русские" — и тут их настиг новый удар. Беспокойства также добавляют планы Илона Маска без ограничений «разморозить» все аккаунты Twitter, которые не были связаны с какой-либо преступной деятельностью — предполагают, что среди таких может оказаться немало "русских троллей".

Очевидно, что после таких откровений градус недоверия в американском сегменте Интернета вновь обновит исторические максимумы. Ведь, как показали последние события, под личиной каждого аккаунта может скрываться "русский тролль".

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Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2022, 16:37

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