Бойцы ЧВК "Вагнер" спустя 5 лет раскрыли подробности операции под сирийским Дейр эз-Зором

По воспоминаниям бойцов, в ЧВК "Вагнер" видели, что ситуация на конец августа 2017 для защитников города была крайне тяжелая. Немногочисленные сирийские военные и ополченцы держали оборону города уже более трех лет, и их необходимо было спасать. За это взялись российские добровольцы, которые ранее нанесли поражение ИГ* в боях у Акербата и дважды освобождали Пальмиру. Перед тем как заходить в город, "вагнеровцами" была полностью зачищена трасса М-20 и населенный пункт Эш-Шола, а также аэропорт на южных окраинах населенного пункта.

"Мы прорвали кольцо боевиков, которые держали аэродром в окружении, и конкретно наш взвод туда заходил самым первым. Выходим на аэродром – все грязные, прошагали все карьеры, выдавили духов из их нор. Выглядим как боевые бомжи. На мне шлем, в руках два ПТУРа. И выходит сириец из вот этой банды [сирийских военных], которая там держала аэропорт, он нас увидел и такой: "Иншаллах!". Мол, хвала Аллаху, подкрепление пришло", — поделился с ФАН один из бойцов.

После захвата аэропорта бойцы ЧВК «Вагнер» форсировали реку Евфрат и начали штурм Дейр эз-Зора.

"Дейр эз-Зор был в окружении, и перед штурмом ни одного сирийца там не было, ни одного человека. И я помню, как беседовал с Андреем Трошевым при его отъезде на Дейр эз-Зор, он сказал: "Я очень тороплюсь, поскольку дорогу могут перерезать, и я не успею запрыгнуть в окружение", — рассказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с ЧВК "Вагнер".

Как позже выяснилось, в освобождении Дейр эз-Зора принимали участие исключительно бойцы ЧВК "Вагнер". Именно благодаря их подготовке и слаженным действиям удалось полностью зачистить окрестности города от боевиков ИГ и спасти жителей.