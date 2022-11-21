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Политика
Володин призвал отдать Зеленского под трибунал

Володин призвал отдать Зеленского под трибунал

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал видеозапись с расстрелом безоружных российских солдат украинскими боевиками. За свои зверства киевский режим заслуживает самого сурового наказания, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.
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Политик обратил внимание, что главы стран Евросоюза до сих пор не осудили это преступление.

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Володин напомнил, что такое же молчание они хранили в 30-е годы прошлого века. Это привело к созданию и возвышению гитлеровской Германии, а затем ко Второй мировой войне, отметил спикер.

По словам Володина, сотрудничающие с киевским режимом страны должны осознавать, что поддерживают нацистское государство.

"Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом", – подчеркнул спикер.

Ранее Володин предупредил Запад об ответственности за поддержку украинского нацизма.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 21 ноября 2022, 12:21 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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