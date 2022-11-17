"Товарищи американцы, отдайте тело": Пригожин высказался о расследовании убийства бойца ЧВК "Вагнер" Нужина

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с телеканалом "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) рассказал, что экс-боец ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин якобы был передан российской стороне в результате обмена пленными. Комментарий по теме расследования дал бизнесмен Евгений Пригожин.

Со слов украинского госслужащего, Нужин якобы оказался в украинском плену и "не подписывал добровольный отказ от обменной процедуры", дав понять, что согласен на возвращение домой. Затем товарищи бойца по ЧВК "Вагнер" якобы расправились с ним жестоким образом.

Евгений Пригожин впервые сделал большое заявление по этой теме. Бизнесмен подчеркнул, что ролик с участием Нужина появился в Сети 13 ноября, и тогда не было речи о том, что бывший боец ЧВК "Вагнер" подписывал какую-либо просьбу о его передачи России. По словам бизнесмена, все версии начали муссироваться в Сети после того, как он увидел в этом след ЦРУ и сообщил информацию в Генпрокуратуру РФ.

"После этого вдруг неожиданно все проснулись: "Америка в опасности!". И выяснилось, что кто-то менял Нужина, что он сам написал слезное письмо: "Пожалуйста, верните меня в Россию", и оказывается, на кадрах ликвидации Нужина как предателя четко фигурирует кувалда, которая является не то, что собственностью, а ведущим сотрудником ЧВК "Вагнер". Так что когда вагнеровцы собираются на совещании они подходят, жмут руку и говорят: "Здравствуй, кувалда!" – передает слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен перечислил шесть доводов, которые свели версию Подоляка на нет. Во-первых, по словам Пригожина, "ЧВК "Вагнер" никакими обменами не занимается, и никакого Нужина ЧВК "Вагнер" никто не возвращал". Во-вторых, внимательно изучив ролик можно услышать слова Нужина, лично заявившего о своем побеге на Украину с целью убивать русских и быть на стороне врага. Это подтверждает и его сын, который сообщал, что отец не собирается возвращаться на Родину.

"Но вдруг что-то изменилось в его мировоззрении, и он срочно написал заявление с просьбой его вернуть. А вернее, как следует из заявления господина Подоляка, он не написал заявление с просьбой его не возвращать. Театр абсурда", – подчеркнул Пригожин.

В-третьих, отметил бизнесмен, вся шумиха поднялась после того, как он упомянул ЦРУ в заявлении, написанном на имя Генпрокурора РФ. По словам Пригожина, "Госдеп США возбудил ЦРУ, ЦРУ возбудило Подоляка, Подоляк возбудил общественность".

В-четвертых, экс-боец ЧВК "Вагнер" на одном из видео рассказал, что был пойман в Киеве после удара по голове тяжелым предметом. Пригожин посчитал, что нет причин не верить словам Нужина, тем более, что оппоненты активно продвигают версию Подоляка.

В своем пятом аргументе предприниматель отметил, что РФ так и не передели тело Нужина. Согласно законам нашей страны, основания для возбуждения уголовного дела в таком случае отсутствуют.

"Нету тела – нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело, и мы будем разбираться, что произошло", – заметил Пригожин.

Кроме того, бизнесмен сравнил методы устранения Нужина с инсценировками, которые практиковали члены ИГИЛ* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, подобные «казни» были срежиссированы американцами, снимавшими сцены в Голливуде при помощи хромакея. Не исключено, что "здесь мы имеем дело с таким же представлением от Минкульта США", добавил Пригожин.

В конце заявления бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК "Вагнер" работают согласно принципам международного законодательства. "Музыканты" дисциплинированы и владеют особыми, сдержанными методами ведения боя.

"Основными нашими методами являются убеждение и беседа. Например, врывается подразделение ЧВК "Вагнер" в окопы противника, снимает маски, а под ними белоснежные улыбки. Просят противника рассесться поудобнее, вступают с ним в диалог, вспоминают уроки истории, рассматривают картину "Письмо запорожцев турецкому султану» и убеждают его в необходимости покинуть территорию", – резюмировал Пригожин.

Большое количество потерь среди ВСУ объясняется нестабильным эмоциональным состоянием солдат. Нередко они не выдерживают напряжения и сами наносят себе увечья.