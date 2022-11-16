Володин напомнил Западу об ответственности за поддержку украинского нацизма

Володин прокомментировал появившуюся в прессе фотографию, на которой изображены двое привязанных к столбу жителей Херсона. По данным СМИ, эти люди поддерживали Россию.
Володин напомнил, что такие же зверства творили фашисты на оккупированных территориях СССР. От рук бандеровцев и их приспешников погибли около 50 тысяч человек, включая стариков и детей, отметил спикер.
По его словам, подобные деяния вновь подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине. Запад, поставляя оружие Украине, поддерживает фашизм, подчеркнул Володин.
"За это им в будущем придется нести ответственность", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее Володин назвал Украину государством-банкротом. Из иностранных кредитов и займов формируется почти 40% бюджета страны, а в следующем году зарубежное финансирование вырастет до 58%, уточнил он.
Также Володин обращал внимание на стремительную депопуляцию Украины. С 2014 года численность населения страны сократилась на 53,7%.