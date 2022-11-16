Володин напомнил Западу об ответственности за поддержку украинского нацизма

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Среда
16 ноября
Лента новостей
10:02
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
09:53
"Мы страшно ругались": Влипшая в уголовщину Собчак заявила о разводе с мужем
09:50
Квартира с видом на Кремль: как поселиться в центре Москвы
09:34
Тяжелая форма аутизма: сделавшая ДНК-тест многодетная Водянова вышвырнула ребенка из семьи
09:33
Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране
09:00
"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу
08:59
"Другая реальность": россиян предупредили о росте цен на недвижимость
08:45
"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу
06:19
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
04:33
Осатаневшая одиночка Седокова шокировала кровавыми зубами после новости о разводе
02:16
Ипотека в 1,5 раза дороже аренды квартиры
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
13:57
Пластика, наркотики и шизофрения: что стало с актрисами из сериала "Клон" спустя 22 года
13:49
Скончалась звезда фильма Михалкова "Раба любви"
13:43
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
13:18
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик влетел в стену
12:53
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
12:41
"Не стоит": стареющая Кудрявцева проболталась о проблемах мужа в постели
12:35
Несчастливый брак с дочерью Табакова и поздний ребенок: как живет звезда "Склифосовского" Ильин
12:28
Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода
12:26
В Подольске сгорел бывший завод "Зингер"
12:08
"Выходила замуж беременной": молодуха похотливого Прилучного выкатила пузо
11:14
"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова
11:11
"Плачет": Найденную на капоте искореженную Валерию разрезали на части
10:27
Рак, мучения и смерть: Раздутого донельзя Баскова упекли в клинику
10:23
Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна
10:08
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине
10:05
Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей
09:48
"Интересные и выгодные варианты": в декабре изменятся цены на недвижимость
09:44
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
09:39
"Осталась его хрупкой музой": Цымбалюк-Романовская трогательно помянула Джигарханяна в день смерти
09:02
"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы с жильем
08:58
Большие проблемы: Удравшего за бугор внука Пугачевой скрутили полицейские
08:50
Даже гражданство ЕС не спасло: дочь Харатьяна за бугром растерзали осатаневшие русофобы
06:37
Сотка за концерт: Как прижатый к стенке Галкин* зарабатывает на сбившихся в стаи русских за бугром
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин напомнил Западу об ответственности за поддержку украинского нацизма

Володин напомнил Западу об ответственности за поддержку украинского нацизма

Своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик предупредил, что в будущем Западу придется нести за это ответственность.
прочитано 66 раз

Володин прокомментировал появившуюся в прессе фотографию, на которой изображены двое привязанных к столбу жителей Херсона. По данным СМИ, эти люди поддерживали Россию.

ПО ТЕМЕ

Володин назвал Украину государством-банкротом

Володин: После госпереворота Украина потеряла более половины населения

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин напомнил, что такие же зверства творили фашисты на оккупированных территориях СССР. От рук бандеровцев и их приспешников погибли около 50 тысяч человек, включая стариков и детей, отметил спикер.

По его словам, подобные деяния вновь подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине. Запад, поставляя оружие Украине, поддерживает фашизм, подчеркнул Володин.

"За это им в будущем придется нести ответственность", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее Володин назвал Украину государством-банкротом. Из иностранных кредитов и займов формируется почти 40% бюджета страны, а в следующем году зарубежное финансирование вырастет до 58%, уточнил он.

Также Володин обращал внимание на стремительную депопуляцию Украины. С 2014 года численность населения страны сократилась на 53,7%.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 16 ноября 2022, 10:02 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли

Вот и все!
Шоу-бизнес

"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу

Годы лжи
Шоу-бизнес

"Атака, чтобы убить меня": Запашный с разодранным лицом после схватки с тигром вышел к народу

Дрессировщик поплатился
Шоу-бизнес

Арина Шарапова объяснила отсутствие "Пусть говорят" и других скандальных ток-шок на телеэкране

Когда ждать возвращения в эфир

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+