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Политика
Володин: США пытаются остановить свой упадок за счет Евросоюза

Володин: США пытаются остановить свой упадок за счет Евросоюза

Соединенные Штаты наносят удары по экономике европейских стран, разрушают их промышленность и ослабляют валюту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом США пытаются остановить свой упадок, отметил политик.
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На заседании Совета Госдумы спикер порекомендовал депутатам книгу финансиста Рэя Далио "Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения". Автор проанализировал закономерности развития и падения самых сильных государств за последние 500 лет.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер рассказал, что подъем любой страны начинается с развития технологий, повышения качества образования и создания условий для конкуренции. Это приводит к росту военной мощи, доли в мировой торговле, созданию глобального финансового центра.

Началом падения державы, отметил Володин, является снижение конкурентноспособности в образовании, производстве и инновациях. Это сочетается с возрастающей финансово-экономической безответственностью.

Спикер обратил внимание, что по Далио цикл роста, могущества и упадка у великих держав составляет в среднем 250 лет. США сегодня имеют все классические признаки кризиса, констатировал политик.

Он напомнил про огромный госдолг Соединенных Штатов, ослабление доллара, нарастание социально-политических конфликтов. Также Володин указал на крайне низкий уровень лидерства и отсутствие конкуренции среди американских политических элит.

Свое падение США пытаются остановить за счет Европы, подчеркнул спикер. Вашингтон навязывает странам ЕС свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушая европейскую промышленность и социальную стабильность, а также пытается ослабить евро как вторую по значимости мировую резервную валюту, заявил Володин.

Ранее спикер назвал причины, почему доллар теряет позиции в мире. Валюта США не обеспечена реальными товарами и услугами и используется как инструмент политической борьбы, написал политик в своем телеграм-канале.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 25 октября 2022, 17:56

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