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Политика
Володин: Киевский режим создает "грязную бомбу"

Володин: Киевский режим создает "грязную бомбу"

Руководство Украины поручило ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик напомнил, что 20 лет назад власти США опасались применения "грязной бомбы" со стороны международного терроризма. Угроза существовала до 2011 года, когда был ликвидирован Усама бен Ладен.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", – заметил Володин.

По его словам, по поручению киевского режима ученые-атомщики занимаются созданием "грязной бомбы". Кроме того, украинская армия продолжает обстреливать Запорожскую и Курскую атомные электростанции, провоцируя гуманитарную катастрофу, возмутился политик.

"Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", – констатировал Володин.

Ранее спикер ГД пригрозил официальному Киеву жестким ответом на продолжение терактов. Володин заявил, что украинский народ находится в заложниках у Зеленского, который встал в один ряд с международными террористами.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 24 октября 2022, 11:12 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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