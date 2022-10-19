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Политика
Военное положение в четырех регионах и уровни готовности: главное из заседания Совбеза 19 октября

Военное положение в четырех регионах и уровни готовности: главное из заседания Совбеза 19 октября

Президент Владимир Путин ввел военное положение в регионах, которые в недавно вошли в состав России – в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ответы на главные вопросы – в материале "Дни.ру".
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Во время заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось 19 октября 2022 года, гражданам четко дали понять, что военное положение вводится лишь в четырех новых регионах страны, где и ведутся боевые действия (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

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Средний уровень реагирования вводится в приграничных регионах – Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Это позволяет ограничивать передвижение, временно переселять людей и принимать другие оперативные меры по обеспечению безопасности.

Уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов (кроме пограничных). В остальные регионах действует уровень базовой готовности, который направлен в первую очередь на борьбу с так называемой "бестолковщиной", выявленной во время частичной мобилизации.

Статус ведения специальной военной операции сохраняется до сих пор. Введение режима контртеррористической операции сейчас не требуется.

Также было решено ввести схему оперативной координации органов власти разного уровня, к которой прибегали во время пандемии коронавируса. В стране создаются два федеральных оперативных штаба – специальный координационный совет (его глава – премьер-министр Михаил Мишустин) и специальная рабочая группа Госсовета (председатель – Сергей Собянин).

Специальный координационный совет будет синхронизировать действия федеральных органов исполнительной власти, которые направлены в первую очередь на обеспечение всем необходимым действующих ВС РФ. Группа Госсовета будет координировать усилия губернаторов по организации территориальной обороны. Штабы теробороны возглавляют губернаторы регионов с режимами средней, повышенной и базовой готовности.

Подписанные главой государства указы легализуют меры, которые были приняты или принимаются в регионах. Например, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях власти могут принимать решения военного характера. В других регионах России разрешено снабжать военные подразделения (мобилизованных граждан, проводить режим мобилизационных пунктов, оказывать поддержку военным и их семьям).

Также Владимиром Путиным введен гарантированный размер ежемесячных выплат мобилизованным. Как только рядовой зачислен в списки личного состава воинских подразделений (вне зависимости от региона), он начнет получать каждый месяц службы не менее 195 тысяч рублей.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 16:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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