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Политика
Володин пригрозил киевским властям жестким ответом на продолжение терактов

Володин пригрозил киевским властям жестким ответом на продолжение терактов

Россия даст еще более жесткий ответ, если киевский режим продолжит устраивать теракты. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены", – предупредил политик.

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Володин поставил Зеленского в один ряд с Усамой бен Ладеном

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Киевский режим стал террористическим, заявил ранее Володин. Он напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций со стороны Украины, убийствах общественных деятелей и недавней диверсии на Крымском мосту.

Украинский народ находится в заложниках у Зеленского, констатировал политик. Президент Украины встал в один ряд с международным террористом Усамой бен Ладеном, считает спикер Госдумы.

Утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. Диверсию организовали и осуществили украинские спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 13 октября 2022, 12:01 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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