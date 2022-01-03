Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет

Политологическое сообщество активно обсуждает прошедший телефонный разговор Байдена с Зеленским. В ходе диалога лидеры двух государств коснулись темы предстоящих контактов с Россией в сфере безопасности.
В Белом доме дежурно отчитались о том, что американский президент выразил приверженность Америки суверенитету Украины. Политолог Евгения Войко считает, что беседа Байдена и Зеленского лишена предметного наполнения.
Эксперт пояснила, что власти США стремятся обозначить свою позицию по отношению к России, а также проблемам Незалежной, что включает в себя вопросы гарантий безопасности. Войко отметила, что США показали готовность налаживать контакты с различными сторонами, в том числе и с Украиной вопреки интересам России.
Отдельно стоит отметить, что Белый дом не подтвердил намерений интегрировать Украину в НАТО. Более того, Вашингтон не готов поддерживать Киев в случае потенциального военного конфликта.