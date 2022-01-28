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Политика
Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры

Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвали у президента Украины Владимира Зеленского недоумение.
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В пятницу, 28 января, Сергей Лавров пригласил Владимира Зеленского приехать в Россию ради обсуждения нормализации отношений Москвы и Киева, которые пострадали из-за действий режима нынешнего украинского лидера. По словам российского министра, президент Украины может приехать в столицу РФ, в Сочи или Санкт-Петербург.

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Зеленский отреагировал на предложение Лаврова. Лидер Незалежной обозначил, что намерен разговаривать о Донбассе, однако обсуждать этот вопрос Москва, как отметил политик, не намерена. По мнению президента Украины, переговоры, на которых не будет речи о Донецке и Луганске, не будут результативными.

Украинский лидер не понимает, почему его приглашают в Сочи. "Чтобы я на лыжах покатался?", – возмутился Зеленский. Он, в свою очередь, предложил Лаврову приехать в Одессу и искупаться в море. Как отмечает LIFE, бывший комик не правильно понял главу российского МИД.

Ранее Владимир Зеленский назвал главный приоритет Украины в отношении Донбасса. Президент отметил, что Киев выступает за достижение стабильности в регионе. Он надеется, что в скором времени состоятся переговоры лидеров "нормандской четверки".

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Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 22:04 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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