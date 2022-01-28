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Политика
Макрон с клоунским носом, перечеркнутая Меркель и крест на Байдене: что журналисты увидели в офисе Пригожина

Макрон с клоунским носом, перечеркнутая Меркель и крест на Байдене: что журналисты увидели в офисе Пригожина

В пятницу, 28 января, в офисе близкого к Кремлю петербургского бизнесмена Евгения Пригожина состоялось подписание мирового соглашения между юристами компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и изданием The Moscow Post. Ранее данное СМИ опубликовало статью, содержащую недостоверные сведения о бизнесмене, а затем, опровергло данные и извинилось перед предпринимателем, дабы избежать судебного процесса.
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Первыми из журналистов, что, кстати, совсем не удивительно, на подписание соглашения попали корреспонденты Федерального агентства новостей (РИА ФАН). Это СМИ связывают с Пригожиным, который является попечителем медиахолдинга "Патриот", флагманом которого и является Федеральное агентство новостей.

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Бизнесмен Пригожин подтвердил вмешательство в выборы 45 президента США в 2016 году

В видеосюжете РИА ФАН журналистам нашего издания бросилась любопытная деталь, которая на первый взгляд ничего не значит. Однако при ближайшем рассмотрении, на стене в кабинете у Евгения Пригожина можно заметить блэкборд с 12 фотографиями. На них изображены бывшие и нынешние мировые лидеры, террористы и другие неизвестные лица. Среди бывших — Барак Обама, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Дональд Трамп. На фотографиях их портреты перечеркнуты.

Отметим, некоторые источники утверждали, что Дональду Трампу помог избраться именно сам Евгений Пригожин, с помощью "русских хакеров". В США его даже обвиняли в этом, однако дело было закрыто. Сам петербургский предприниматель свою связь с выборами 2016 года отрицает.

Фото: РИА ФАН

Причем ему явно не откажешь в чувстве юмора, смотря на "зачеркнутых" персонажей американских комиксов и мультиков, вероятно, символизирующих западный глобализм и, как принято говорить, «однополярный мир».

Из "незачеркнутых" портретов остались только два человека — президент Франции Эммануэль Макрон с клоунским носом и президент США Джо Байден — со знаком вопроса.

Клоун-Макрон, выражаясь языком Пригожина, который явно неровно дышит к громким высказываниям в сети, очевидно, олицетворяет собой тему Африки, где Франция терпит геополитическое поражение от России, о чем неоднократно писали различные издания. Причем, как утверждают СМИ, за укрепляющимся влиянием России в Африке стоит именно Евгений Пригожин. И сейчас африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции. Остается только догадываться, что значат крест и вопросительный знак на фотографии президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее издание The Moscow Post после предъявления иска против него удалило статью от 21 ноября 2021 года, содержащую, по версии истца, недостоверные и порочащие сведения о Евгении Пригожине. Юридическая служба "Конкорда" выразила надежду, что впредь СМИ будут соблюдать нормы журналистской этики и тщательно проверять материалы на достоверность перед публикацией. В суде The Moscow Post могли обязать выплатить 5 миллионов рублей компенсации в соответствии с российским законодательством. Но, видимо, обошлось.

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Фото: РИА ФАН
Автор: 28 января 2022, 17:01

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