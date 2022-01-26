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Политика
Американский комик высмеял призывающего не паниковать Зеленского

Американский комик высмеял призывающего не паниковать Зеленского

Возможный военный конфликт между Россией и Украиной обсуждают не только в стенах Белого дома, но и в американских шоу.
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Комик Стивен Кольбер в эфире своей вечерней передачи на телеканале CBS прокомментировал недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации. Напомним, тот на прошлой неделе призвал украинцев не паниковать из-за непрекращающихся сообщений о "вторжении России".

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Кольберг рассказал телезрителям, что ситуация на Украине остается напряженной, однако глава этого государства не выглядит обеспокоенным. Комик показал отрывок видеообращения Зеленского и задался вопросом: почему украинский лидер попросил не поддаваться панике, но сам при этом, кажется, готов выйти из кадра.

Изображая украинского лидера, американский комик призвал не паниковать и доверять армии. Кольберг сказал, что причин для упаковки чемоданов нет, заводить машины не нужно, после чего спешно вышел из кадра. "Это звонок в дверь! Скоро вернусь!", – спародировал телеведущий своего бывшего коллегу.

Ранее политолог Валерий Дымов призвал Владимира Зеленского думать во время выступлений. Эксперт заметил в речи президента Украины "сочетание несочетаемого". Мол, глава государства будто специально говорит глупости, чтобы запутать свой народ.

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Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 21:41 Источник: Twitter / @colbertlateshow
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Я так меркую
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не в кадре потому что знает скоро начнут больно бить по голове
1

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