"Пора ставить точку": политолог о предложении Госдумы защитить россиян в Донбассе

Политолог считает поддержку россиян в Донбассе необходимой.

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал идею Госдумы о необходимости защитить граждан России в Донбассе.



"Жители Донбасса не могут бесконечно долго находиться в подвешенном состоянии. Дети должны учиться, молодые люди создавать семьи, взрослые – работать, добиваться творческих и карьерных успехов. Но политическая неопределенность делает все вышеуказанное невозможным", – заявил эксперт.



По его словам, сейчас наступает время, когда пора ставить точку в войне и переходить к мирной жизни. Восемь лет социальной неопределенности – это очень много. Люди вынуждены уезжать, покидать свою Родину, добавил Бардин.

"По разным причинам ситуация в Луганской и Донецкой областях на данный момент такая какая есть. И другой не будет. В этой связи важно, чтобы конкретная политическая сила взяла на себя ответственность за решение. Ответственность за то решение, которое обеспечит людям спокойную жизнь. Очевидно, что данное решение никогда не сможет удовлетворить пожелания всех политических игроков. Претензии все равно будут. Справедливости ради отметим, что другие политические игроки также могут предлагать собственные решения, основанные не на лозунгах, а на современных реалиях. Однако альтернативных предложений, которые устроили бы все стороны конфликта, пока не поступает", – заявил Бардин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решение по защите безопасности граждан России и соотечественников в непризнанных ДНР и ЛНР в Донбассе.

По этой причине на следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с руководителями фракций, чтобы обсудить инициативу партии КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР.