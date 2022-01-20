Запад это не замечает: Захарова указала на оставшуюся без внимания проблему на Украине

На брифинге в четверг, 20 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте неонацизма на Украине. Она обвинила Запад и профильные международные организации в игнорировании этой проблемы. Их это не волнует, заметила дипломат.
Захарова рассказала, что недавно киевский горсовет решил переименовать трамвайную станцию. Раньше она была названа в честь генерала, героя СССР Николая Ватутина, а теперь носит имя Романа Шухевича – лидера УПА*, пособника нацистов. Также, по словам российского политика, известному антифашисту Эдуарду Долинскому угрожают ультранационалисты.
Захарова призвала Запад завершить антироссийскую риторику, прекратить поставки вооружений на Украину и перестать затягивать эту страну в Североатлантический альянс. Вместо этого США и Евросоюз должны содействовать тому, чтобы Киев выполнял Минские соглашения и другие международные обязательства, считает официальный представитель МИД РФ. Об этом пишет "Царьград".
Ранее "Дни.ру" писали о встрече главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время переговоров министр показал американскому коллеге карту Незалежной с "подвинутыми" границами России.
* Организация запрещена на территории РФ