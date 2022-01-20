Байден пригрозил Путину новыми жесткими санкциями из-за Украины

Американский лидер Джо Байден поставил российского президента перед выбором.

Президент США отметил, что Владимир Путин находится перед выбором: эскалация вокруг Украины или дипломатическое решение ситуации. Джо Байден пригрозил нашей стране невиданными санкциями.

Политик заявил, что они будут еще более серьезными, чем прежние. США введет ограничительные меры в случае развития конфликта в Незалежной. "Он никогда не видел таких санкций", – цитирует Джо Байдена Пятый канал.

При этом американский лидер объяснил, что один из пунктов санкций в отношение России может быть связан с запретом нашим банкам совершать любые операции с долларами. Другими словами, американскую валюту могут вывести из российской экономической системы.

Джо Байден отметил, что Владимир Путин имеет возможность решить ситуацию дипломатическим способом. Вместе с тем он понимает, что Россия не намерена вступать в полномасштабное военное противостояние с Западом.

Напомним, ранее политолог Евгения Войко высказалась о телефонных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она констатировала, что в диалоге нет предметного наполнения. По ее словам, США дежурно отчитались и в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины.

