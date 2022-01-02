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Политика
На Украине испугались отпускать Зеленского на переговоры с Путиным: Попытается закрыть компромат

На Украине испугались отпускать Зеленского на переговоры с Путиным: Попытается закрыть компромат

Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с Владимиром Путиным. Так считает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
прочитано 990 раз

Владимир Зеленский неоднократно выражал желание провести очную встречу с Владимиром Путиным. Украинский президент убежден, что опыт и дипломатический талант поможет ему наладить контакт с российской стороной, что в дальнейшем приведет к решению ключевых проблем Незалежной.

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При этом в Киеве далеко не все разделяют амбиции первого лица страны. Так, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден, что Зеленского нельзя отпускать на переговоры с российским главнокомандующим, поскольку это может быть опасно.

Политик считает, что Владимир Александрович хочет принять участие в данном мероприятии лишь с одной целью — закрыть на себя компромат. О чем именно идет речь, Луценко уточнять не стал, однако отметил, что обладает ценной информацией.

Кроме того, по словам экс-генпрокурора Украины, данные, которые могут навредить репутации Зеленского, находятся в распоряжении российских спецслужб и лично у президента. Луценко добавил, что контакты между Москвой и Киевом способны окончательно решить вопрос проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

При этом Владимир Александрович заявлял, что не исключает возможности проведения референдума. В ответ на это политику напомнили, что принимать подобные решения без участия ДНР и ЛНР в соответствии с Минскими соглашениями не представляется возможным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2022, 17:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Алексей
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НАТО - на <цензура>…..й с пляжа из Украины.
Всех этих Ярошей, Яйценюков, Тягнебоков и им подобных под суд.
Разобрать подробно проект ассоциации Украины и ЕС и всех лоббистов этого проекта со стороны Украины подвергнуть суду за подрыв украинской экономики.
Украина восстанавливает дружеские отношения с Россией.
Только так и никак иначе!!!
1

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