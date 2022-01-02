На Украине испугались отпускать Зеленского на переговоры с Путиным: Попытается закрыть компромат

Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с Владимиром Путиным. Так считает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



Владимир Зеленский неоднократно выражал желание провести очную встречу с Владимиром Путиным. Украинский президент убежден, что опыт и дипломатический талант поможет ему наладить контакт с российской стороной, что в дальнейшем приведет к решению ключевых проблем Незалежной.

При этом в Киеве далеко не все разделяют амбиции первого лица страны. Так, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден, что Зеленского нельзя отпускать на переговоры с российским главнокомандующим, поскольку это может быть опасно.

Политик считает, что Владимир Александрович хочет принять участие в данном мероприятии лишь с одной целью — закрыть на себя компромат. О чем именно идет речь, Луценко уточнять не стал, однако отметил, что обладает ценной информацией.

Кроме того, по словам экс-генпрокурора Украины, данные, которые могут навредить репутации Зеленского , находятся в распоряжении российских спецслужб и лично у президента. Луценко добавил, что контакты между Москвой и Киевом способны окончательно решить вопрос проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

При этом Владимир Александрович заявлял, что не исключает возможности проведения референдума. В ответ на это политику напомнили, что принимать подобные решения без участия ДНР и ЛНР в соответствии с Минскими соглашениями не представляется возможным.