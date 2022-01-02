О чем говорил президент Украины Владимира Зеленский за несколько минут до 2022 года.

Многим обозревателям и политологам новогоднее поздравление Владимира Зеленского показалось странным. Они отмечают сразу несколько моментов. Например, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц обратил внимание, как президент Украины "отдал дань" спортсменам.

Зеленский попытался объяснить вылет украинской сборной по футболу с Евро. По словам президента, она проиграла лишь потому, что "не хотела портить отношения со стратегическими партнерами". Как пишет Коц, украинским футболистам следовало бы обидеться из-за такого унижения.

Конечно, за несколько минут до нового года Зеленский говорил о Донбассе, Крыме, российской агрессии и других уже набивших оскомину вещах. Кстати, корреспондент "КП" заметил, что украинский лидер едва ли не прямо указал на потерявших достоинство крымчан, побоявшихся "говорить правду".

Поздравительная речь Зеленского длилась 22 минуты. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин говорил лишь 11 минут.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что российский МИД увидел во Владимире Зеленском реальную угрозу для Украины. Мария Захарова считает, что поведение политика представляет опасность для важных демократических принципов.