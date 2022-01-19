Эксперт Абзалов о безвыходном положении Зеленского: Ухудшение ситуации трудно свалить на Москву

Лидер Украины Владимир Зеленский во многом не оправдал ожиданий своих избирателей. На протяжении своего первого президентского срока он так и не смог существенно продвинуться в решении актуальных проблем.
Сейчас Незалежная столкнулась с экономическими сложностями в области энергетики. Из-за этого на Украине стремительно растет протестный потенциал.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации. Теперь скопившиеся проблемы не получится так просто свалить на Москву, убежден специалист. При этом в ближайшей перспективе едва ли ожидается улучшение обстановки.
По мнению эксперта, Ахметов намерен продолжить кампанию против Зеленского. Что касается цены на газ, то она не снизится. Также не стоит ожидать в ближайшее время появления на рынке угля. Главные проблемы все еще актуальны, при этом не осталось отговорок для того, чтобы их не решать или оправдывать их наличие, резюмировал Абзалов.