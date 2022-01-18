Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь прокомментировал сообщение американских журналистов об эвакуации российских дипломатов из Украины.

Во вторник, 18 января, репортеры газеты The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных сотрудников служб безопасности Украины, рассказали о том, что в начале января почти два десятка дипломатов – сотрудников российский консульств – покинули страну по приказу из Москвы. Якобы в Вашингтоне знали об этой эвакуации.

Василий Корчмарь назвал данное сообщение частью русофобской кампании. Мол, Запад продолжает выставлять Россию агрессором и уверять народ, что русские планируют нападению на украинцев. Вместе с тем США, используя Украину, затягивают переговоры с РФ по гарантиям безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посланник российского МИД в отставке.

Он объяснил, что дипломаты покидают страну в случае обострения отношений. Однако российские сотрудники дипмиссий, по словам собеседника "Общественной службы новостей", остаются на Украине.

Корчмарь предположил, что в частых поездках американцев в Киев кроются их планы по нападению на Донбасс. "Мы должны быть готовы", – считает дипломат. Однако ответной реакции России, по словам эксперта, действительно боятся в США.

Ранее "Дни.ру" писали о визите главы ЦРУ в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинских спецслужб. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник счел эти переговоры тревожным знаком. Он предположил, что речь шла о развязывании конфликта в Донбассе.