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Политика
Эксперт Копатько о шансах Зеленского посадить Порошенко: Никто заступаться не будет

Эксперт Копатько о шансах Зеленского посадить Порошенко: Никто заступаться не будет

У Зеленского есть возможности сделать так, чтобы Порошенко задержали в Киеве. Такое мнение выразил социолог Евгений Копатько.

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Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко должен вернуться в Киев после зарубежного турне. В СМИ давно распространяется информация о том, что опального политика могут задержать прямо в аэропорту.

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Петре Алексеевич является подозреваемым в деле о государственной измене. Многие политологи сошлись во мнении, что Порошенко останется на свободе, поскольку он заручился поддержкой западных деятелей и послов, что не позволяет украинской власти беспрепятственно убрать столь значимую фигуру с шахматной доски.

Социолог Евгений Копатько выразил противоположное мнение на этот счет. Эксперт убежден, что у Владимира Зеленского есть возможность пойти легким путем и избавиться от политического конкурента.

Специалист отметил, что для нынешнего главы Незалежной нет никаких препятствий — ни внутри, ни вне страны. Копатько добавил, что в ответственный момент никто не станет заступаться за Порошенко.

При этом, как заявил Копатько, у Владимира Зеленского нет намерений полностью избавиться от Петра Порошенко. Дело в том, что противостояние двух политических фигур — это отличный повод держаться на плаву для них обоих. Действующий президент Украины пытается присвоить себе националистическую повестку бывшего лидера Незалежной.

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Фото: poroshenko.petro / vk.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 09:21 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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