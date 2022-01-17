Эксперт Копатько о шансах Зеленского посадить Порошенко: Никто заступаться не будет

Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко должен вернуться в Киев после зарубежного турне. В СМИ давно распространяется информация о том, что опального политика могут задержать прямо в аэропорту.
Петре Алексеевич является подозреваемым в деле о государственной измене. Многие политологи сошлись во мнении, что Порошенко останется на свободе, поскольку он заручился поддержкой западных деятелей и послов, что не позволяет украинской власти беспрепятственно убрать столь значимую фигуру с шахматной доски.
Социолог Евгений Копатько выразил противоположное мнение на этот счет. Эксперт убежден, что у Владимира Зеленского есть возможность пойти легким путем и избавиться от политического конкурента.
Специалист отметил, что для нынешнего главы Незалежной нет никаких препятствий — ни внутри, ни вне страны. Копатько добавил, что в ответственный момент никто не станет заступаться за Порошенко.
При этом, как заявил Копатько, у Владимира Зеленского нет намерений полностью избавиться от Петра Порошенко. Дело в том, что противостояние двух политических фигур — это отличный повод держаться на плаву для них обоих. Действующий президент Украины пытается присвоить себе националистическую повестку бывшего лидера Незалежной.