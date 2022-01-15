Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений

С момента подписания Второго минского соглашения прошло почти семь лет, однако Украина до сих пор не выполнила ни один пункт данного документа. Киев затягивает процесс, поскольку опасается "парада суверенитетов", сказал Денис Пушилин в интервью польской газете Myśl Polska.
По его словам, как только регионы Донбасса получат особый статус, о своей самостоятельности заявят другие части Украины, например, Закарпатская область. При таком раскладе властям придется отказаться от унитарного государства и превратить его в федеративное, а значит, лишиться полного контроля, объяснил политик.
Пушилин уверен, что Киев надеется на смену геополитической ситуации, ждет, когда ДНР и ЛНР совершат фатальную ошибку. В таком случае, по мнению главы самопровозглашенной республики, украинские власти смогут сохранить лицо и просто выйти из игры.
Ранее член украинской партии "Слуга народа" Егор Чернев предположил: Россия может признать ДНР и ЛНР, если переговоры с США окажутся безрезультатными. Новая позиция Кремля привет к тому, что автономию запросят другие регионы Украины – например, Одесская и Харьковская области, выразил мнение бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк.