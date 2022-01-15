Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Суббота
15 января
Лента новостей
18:02
"Торги между США и Россией завершились": экс-депутат Рады рассказал об участи Украины
18:01
Мартиросяну сильно досталось после гей-скандала
17:59
"Надрать задницу": Бывший муж Кардашьян "забил стрелку" ее любовнику
17:59
"На пятьдесят оттенков темнее": Бондарчук всполошила россиян своим видом
17:35
"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
17:31
Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений
17:31
"Он не мой сын": Мать Тимати ошарашила новостями
17:30
"Вообще денег не было": Умерший Зеленский оставил скудное наследство
17:18
Диме Билану помассировали интимное место: Кайф
17:03
В Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей
16:21
Американский журналист указал на лицемерие США в переговорах с Россией
15:33
Украина должна стать основным союзником США вне НАТО – эксперт Якубин
15:20
"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк
15:18
"Помолимся": Раздавленный Бероев шокирован состоянием тяжелобольного Куравлева
14:34
На Украине заявили о сильной зависимости от России
14:30
"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову
14:23
"Звезду папиных дочек" Дарью Мельникову сразила болезнь
14:05
Заветные желания: 50-летняя Гришаева показала любовь с молодым мужем на публике
13:34
"Лез из всех утюгов": пропавший с экранов Петров поделился планами на будущее
13:33
Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для вмешивающихся в дела России и Белоруссии
13:23
Искривление позвоночника: Болезненный вид исхудавшей Гагариной напугал народ
13:05
"Финик вместо писи": Бородина больно уколола опозоренную Волочкову
12:53
"Ждет второго": Жаждущая денег Тодоренко сорвала куш на беременности
12:50
Оконфузившаяся на сцене Макеева обратилась к Богу: Береги себя
12:40
"Пытается попасть в высшую лигу": Пушков о предложении Зеленского провести саммит РФ – Украина – США
12:38
Спутавшийся с молодухой после 22 лет брака Агутин раскрыл истинные чувства к жене
11:56
Эксперт: Врачи упустили шанс спасти Зеленского от смерти
11:52
"Несла непотребщину": устроившую дебош бывшую жену Солнцева выволокли из дома
11:51
Какие нововведения по НДФЛ при операциях с недвижимостью вступили в силу в январе 2022 года
11:38
Загремевшая в больницу Апина склонила голову перед россиянами: Благодаря вам
11:01
Схватившегося за толстый ствол мужчину Волочковой оплевали
10:51
"Кавээновский выпендреж": экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену
10:50
"Вася, живи!": Комментатор Уткин попал в больницу со страшными болями
08:15
Серафимов День: Что нельзя делать 15 января
06:00
"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой
04:09
Пропавшая Ковальчук вышла на связь после слухов о беременности
02:03
Не пришла на похороны мужа и ушла за ним почти через год: как жила вдова Мягкова
01:56
Цой был бы удивлен: на выставку у Кремля к 60-летию рок-музыканта потратили десятки миллионов
23:58
К чему снится туман
22:04
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
21:43
Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой
21:12
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
21:01
Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом
21:00
Аналитик Оленченко назвал элементом агрессии появление военных баз стран Запада на Украине
20:54
Политолог Абзалов: Запад поспособствовал интеграции России и Белоруссии
20:17
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
19:56
"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение
19:54
Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
19:38
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов
19:36
"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений

Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений

Почему украинское руководство тянет время, не выполняя Минские соглашения, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Продолжение: "Торги между США и Россией завершились": экс-депутат Рады рассказал об участи Украины
прочитано 127 раз

С момента подписания Второго минского соглашения прошло почти семь лет, однако Украина до сих пор не выполнила ни один пункт данного документа. Киев затягивает процесс, поскольку опасается "парада суверенитетов", сказал Денис Пушилин в интервью польской газете Myśl Polska.

ПО ТЕМЕ

Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ

Россия может признать ДНР и ЛНР после провальных переговоров с США – депутат Рады Чернев

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По его словам, как только регионы Донбасса получат особый статус, о своей самостоятельности заявят другие части Украины, например, Закарпатская область. При таком раскладе властям придется отказаться от унитарного государства и превратить его в федеративное, а значит, лишиться полного контроля, объяснил политик.

Пушилин уверен, что Киев надеется на смену геополитической ситуации, ждет, когда ДНР и ЛНР совершат фатальную ошибку. В таком случае, по мнению главы самопровозглашенной республики, украинские власти смогут сохранить лицо и просто выйти из игры.

Ранее член украинской партии "Слуга народа" Егор Чернев предположил: Россия может признать ДНР и ЛНР, если переговоры с США окажутся безрезультатными. Новая позиция Кремля привет к тому, что автономию запросят другие регионы Украины – например, Одесская и Харьковская области, выразил мнение бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 17:31 Источник: My?l Polska ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Искривление позвоночника: Болезненный вид исхудавшей Гагариной напугал народ

Артистка сильно изменилась

Шоу-бизнес

Загремевшая в больницу Апина склонила голову перед россиянами: Благодаря вам

Артистка выразила эмоции

Шоу-бизнес

"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову

Звезда высказала свое мнение

Шоу-бизнес

"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк

Фигуристка тепло отозвалась о коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+