Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Суббота
15 января
Лента новостей
11:01
"Неадекватный мужик": схватившегося на камеру за ствол мужчину Волочковой оплевали
10:51
"Кавээновский выпендреж": экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену
10:50
"Вася, живи!": Комментатор Уткин попал в больницу со страшными болями
08:15
Серафимов День: Что нельзя делать 15 января
06:00
"Это радость": Одинокий Басков клюнул на дочку Волочковой
04:09
Пропавшая Ковальчук вышла на связь после слухов о беременности
02:03
Не пришла на похороны мужа и ушла за ним почти через год: как жила вдова Мягкова
01:56
Цой был бы удивлен: на выставку у Кремля к 60-летию рок-музыканта потратили десятки миллионов
23:58
К чему снится туман
22:04
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
21:43
Раскрыта причина смерти близкого мужчины Пугачевой
21:12
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
21:01
Лазарев озадачил россиян сыпью между ног после воссоединения с другом
21:00
Аналитик Оленченко назвал элементом агрессии появление военных баз стран Запада на Украине
20:54
Политолог Абзалов: Запад поспособствовал интеграции России и Белоруссии
20:17
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
19:56
"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение
19:54
Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
19:38
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов
19:36
"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение
19:33
Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро
19:09
Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна
19:06
Вдова усопшего в 46 лет Зеленского: Все произошло на моих глазах
19:03
"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины
18:24
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников
18:23
"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной
18:03
У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала
18:00
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
17:45
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
17:43
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком
17:38
"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика
17:22
Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза
17:09
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
17:08
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
16:43
Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе
16:37
Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками
16:35
Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание
16:09
Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды
16:04
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера
15:47
Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа
15:41
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе
15:39
Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью
15:33
Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!
15:12
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
14:52
Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова
14:51
Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник
14:49
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок
14:48
"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров
14:44
Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка
14:33
Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Кавээновский выпендреж": экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену

"Кавээновский выпендреж": экс-советник Путина о новом предложении Зеленского Байдену

Один из самых известных разработчиков протоколов для высших руководителей, бывший советник президента России Владимира Путина Владимир Шевченко прокомментировал предложение украинского лидера американскому коллеге организовать саммит Украина – РФ – США.
прочитано 69 раз

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский попросил лидера США Джо Байдена организовать онлайн-переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле пока никак не комментируют новую инициативу Киева, из Белого дома также не было сообщений по этому поводу.

ПО ТЕМЕ

Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным

В любой стране кроме Украины Порошенко упекли бы за решетку – политолог Корнилов

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Впрочем, само предложение Зеленского выходит за рамки существующих протоколов. Так считает экс-советник Путина Владимир Шевченко. "Это просто кавээновский выпендреж", – прокомментировал эксперт недавний звонок президента Украины в Вашингтон.

Шевченко сомневается, что в Белом доме серьезно отнеслись к инициативе Зеленского. По мнению Владимира Николаевича, американские политики, которые привыкли соблюдать протокол, наверняка просто улыбнулись. Если же Кремль будет публично отвечать, то назовет это глупостью, уверен эксперт.

Возможные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждаются с момента вступления последнего в должность президента Украины. Однако такая встреча до сих пор не состоялась, поскольку в Кремле не видят в ней смысла. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуацию усложняет нежелание Киева выполнять Минские соглашения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 10:51 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

Пара отдыхает на горнолыжном курорте

Шоу-бизнес

54-летний Нагиев закричал после оргазма: Страшно, когда вывалилось

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях

Семью солиста накрыла беда
Шоу-бизнес

Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз

Актрису разоблачили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+