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Политика
Аналитик Оленченко назвал элементом агрессии появление военных баз стран Запада на Украине

Аналитик Оленченко назвал элементом агрессии появление военных баз стран Запада на Украине

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко согласился с мнением министра иностранных дел России Сергеем Лавровым о возможном размещении ударных систем западных стран на Украине.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нарушит еще одни красные линии России, если на территории граничащих с ней стран разместит свои военные базы. Дипломат напомнил, что Москва выступает против появления НАТО на российских границах, особенно при сегодняшнем политическом курсе Украины.

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Эксперт Владимир Оленченко разделяет мнение главы внешнеполитического ведомства РФ, отметив, что появление иностранных ударных систем в таких странах, как Украина, вовсе не носит представительский характер. Мол, военные базы – это не посольство, они подразумевают совершенно иной смысл.

По словам обозревателя, такие места являются пунктами наступления, элементами агрессии. "Для нас (для России – Прим. ред.) это будет означать дополнительное напряжение", – сказал Оленченко в беседе с RT.

Кстати, на днях председатель Европарламента Жозеп Боррель сообщил о планах ЕС направить на Украину необычную миссию по подготовке военных – "кадров высокого уровня". В настоящий момент данная инициатива обсуждается с украинским руководством, рассказал глава евродипломатии и выразил надежду, что данный вопрос будет решен в скором времени.

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Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 21:00 Источник: RT ✓ Надежный источник

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