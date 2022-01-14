Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
20:17
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
19:56
"Еще не оправилась": странному поведению Бузовой нашли трагическое объяснение
19:54
Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
19:38
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов
19:36
"Это сигнал бывшей": Дерзкой выходке полуголого Лепса нашли объяснение
19:33
Экономист назвал истинную причину падения рубля к евро
19:09
Проститутка: Лорак смешали с грязью за протаптывание дорожки для Киркорова и Моргенштерна
19:06
Вдова усопшего в 46 лет Зеленского: Все произошло на моих глазах
19:03
"Я ее обожал": Садальский убит кончиной дорогой женщины
18:24
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников
18:23
"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной
18:03
У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала
18:00
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
17:45
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
17:43
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком
17:38
"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика
17:22
Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза
17:09
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
17:08
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
16:43
Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе
16:37
Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками
16:35
Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание
16:09
Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды
16:04
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера
15:47
Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа
15:41
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе
15:39
Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью
15:33
Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!
15:12
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
14:52
Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова
14:51
Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник
14:49
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок
14:48
"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров
14:44
Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка
14:33
Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру
14:26
"Лисичку жалко": Изменившуюся Кожевникову жестко приложили
14:15
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
14:10
Отказ Кабо, нищая общага, слухи о связи с Боярским и его побеги: что навсегда изменило судьбу Самохиной
14:04
"Закодировано у русских в генах": СМИ США подняли истерику после слов Путина
14:00
Бешеные деньги: Бородина проговорилась о тратах на коммунальные услуги
13:56
"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях
13:31
На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок
13:31
"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса
13:29
"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника
13:22
Как рассчитать размер пенсии после индексации выше инфляции
13:12
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
13:12
Не смогла жить одна: бездетная больная вдова умерла вслед за Мягковым
13:09
Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева
12:52
"Муж запрещает": Пережившая предательство скромница Хилькевич прилюдно оголилась
12:43
Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов

Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, как поведет себя Белоруссия, если произойдет война между Россией и Украиной.

Продолжение: Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным
прочитано 206 раз

Многие эксперты неоднократно высказывались о возможном полномасштабном конфликте между Россией и Украиной, но лишь немногие говорили о том, какое место займет Белоруссия в случае такой войны. Их мнения схожи: Минск встанет на сторону Москвы.

ПО ТЕМЕ

Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник

Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Дмитрий Абзалов предположил, что республика, которой руководит Александр Лукашенко, станет плацдармом для действий РФ против Незалежной. Политолог обратил внимание, что белорусский лидер убрал из Конституции страны пункт, в котором говорится о неразмещении ядерных вооружений на территории.

Однако Белоруссия, по мнению эксперта, не станет реагировать, если конфликт в Донбассе выйдет на новый уровень, считает эксперт. Мол, Минск просто будет "стоять и смотреть".

"В любом случае проблемы между Белоруссией и Украиной сложно будет преодолеть", – полагает Абзалов.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ победить в войне с Россией. Дипломат заявил, что в случае полномасштабного конфликта Киев должен "играть свою игру", а также активно привлекать западных партнеров. Если украинская сторона допустит ошибки, то ставки повысятся, считает экс-глава внешнеполитического ведомства.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 19:38 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

54-летний Нагиев закричал после оргазма: Страшно, когда вывалилось

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной

Артистка пришла в ужас
Шоу-бизнес

"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях

Семью солиста накрыла беда
Шоу-бизнес

Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз

Актрису разоблачили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+