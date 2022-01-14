Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник

Близится к завершению третий год президентства Владимира Зеленского, однако бывший актер до сих пор, как отмечают украинцы, ни одно из своих предвыборных обещаний не исполнил. Народ все больше разочаровывается в главе государства – рейтинг лидера Украины стремительно снижается.
Политолог Руслан Бортник не сомневается, что в быту Зеленский – хороший человек, однако это, как подчеркнул эксперт, не является профессией. Мол, действующий президент не справился со своей главной задачей – он не выстроил архитектуру компетентной и профессиональной власти.
Для того, чтобы сделать жизнь в стране лучше, необходимо демонстрировать большую смелость, но Зеленский этого не делает, заметил Бортник. "В 2019 году он обещал мир, бороться с коррупцией, однако так и не рискнул попробовать это сделать, а если и рискнул, то только чуть-чуть", – сказал эксперт в эфире телеканала "Наш".
Ранее Руслан Бортник, комментируя переговоры России и США по гарантиям безопасности, заявил об эксплуататорском отношении Запада к Украине. По мнению политолога, Вашингтон ведет себя не так, как должны вести себя стратегические партнеры.