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Политика
Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ

Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ

Эксперты полагают, что сейчас многое зависит от диалога России и США.
прочитано 101 раз

На днях депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил: если переговоры России и США по гарантиям безопасности окажутся провальными, то Москва признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, тем более что соответствующий проект постановления уже подготовлен депутатами Государственной Думы.

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Эту тему продолжил бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк. По его мнению, если Россия действительно признает ДНР и ЛНР, то Украина может потерять контроль и над другими регионами. Мол, "дамоклов меч будет висеть" над Одессой, Харьковом и Херсоном. Вовк считает, что скоро Москва вполне может начать реализовывать план "Новороссия", который находится в "не очень глубоком ящике". Слова эксперта приводит "Радио 1".

Напомним, на этой неделе Россия ведет переговоры с США и представителями НАТО. 9 и 10 января состоялись переговоры в Женеве. 12 января прошло заседание СРН в Брюсселе. О его итогах уже сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На 13 января запланированы консультации на площадке ОБСЕ. Встреча пройдет в Вене.

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Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 19:26 Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник

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