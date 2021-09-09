Юрист предупредил об уязвимости приложения для "Умного голосования"

Юрист Илья Ремесло опроверг заявления организаторов "Умного голосования" о безопасности данных участников. По словам эксперта, скачивание приложения позволяет идентифицировать пользователя.

Установка приложения "Умного голосования" оставляет "следы" у оператора сотовой связи и в магазинах, через которые оно скачивается.

"Каждое приложение, которое скачивается через Google или Apple, устанавливается идентифицированным пользователям", – цитирует юриста портал Public Opinion.

Ремесло упомянул о пункте в пользовательском соглашении, который предоставляет в распоряжение третьей стороны информацию об установке приложения.

Положение о передаче данных третьим лицам закреплено в условиях приложения "Навальный". Оно доступно пользователям операционной системы Androind в магазине Google.

"В политике конфиденциальности указано, что "мы имеем право передавать данные третьей стороне", – подчеркнул Ремесло.

Ранее в Сети появились персональные данные десяти тысяч человек, установивших приложение для "Умного голосования". Анонимные хакеры разместили данные в телеграм-каналах.

Сторонники блогера Алексея Навального уверяли, что приложение можно использовать. Они гарантировали пользователям анонимность и призывали их не бояться быть вычисленным.