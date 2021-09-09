Сделан очередной шаг к уничтожению свободы слова на Украине – адвокат Кравец

Адвокат Ростислав Кравец считает, что из Украины делают тоталитарное государство.



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Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит реестр запрещенных сайтов. Ростислав Кравец назвал это очередным шагом властей к уничтожению свободы слова в стране. А началось это с закрытия ряда СМИ и введения санкций против блогеров, обратил внимание адвокат.

Он знает, чем все закончится. Мол, люди, которые строят тоталитарное государство, уже через несколько лет понесут за это ответственность. Кравец крайне удивлен, что они не обращаются к истории, ведь подобное происходило много раз и всегда заканчивалось плачевно.

Адвокат предположил, что таким образом идет подготовка к новым выборам президента Украины и реализуется попытка сохранить власть. Однако СМИ, которым сейчас нелегко, нужно продолжать свою деятельность, поскольку очень важно доносить до народа реальную информацию, считает Кравец.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что СБУ получила сообщение о готовящемся покушении на президента Украины Владимира Зеленского, а также вторжении в здание Верховной Рады. По факту случившегося была проведена проверка. Журналисты узнали об этом от источника в Национальной полиции.