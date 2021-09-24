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Политика
Зеленского подозревают в фальсификации покушения на своего помощника

Зеленского подозревают в фальсификации покушения на своего помощника

Украинский депутат предложил вручить Зеленскому "Оскара" за "лучший сценарий" покушения на Шефира.
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Громкая история с покушением на помощника президента Украины Сергея Шефира набирает обороты. Высказываются различные версии произошедшего. В причастности к нападению подозреваются даже иностранные спецслужбы. В пятницу, 24 сентября, произошел скандал в Верховной Раде: Зеленского фактически обвинили в фальсификации покушения на своего помощника.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

В украинского парламент прошло голосование за присуждение премии "Оскар" президенту Владимиру Зеленскому. Депутат Гео Лерос предложил коллегам отправить запрос в американскую киноакадемию о присуждении главе государства престижной статуэтки "за лучший сценарий в фильме" о покушении на Сергея Шефира. Однако, парламентарии отклонили инициативу оппозиционера.

Лерос обратился к вице-спикеру Верховной Рады с инициативой о голосовании за ходатайство перед киноакадемией. Он назвал Зеленского сценаристом фильма "Покушение на убийство, которого не было". Депутаты встретили это предложение со смехом. 35 парламентариев поддержали идею оппозиционера, однако этих голосов не хватило для принятия решения.

Напомним, нападение на помощника и друга Зеленского произошло 21 сентября. Автомобиль политика попал под обстрел недалеко от Киева. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Президент Украины обещал дать сильный ответ причастным.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 21:50 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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