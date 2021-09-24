Зеленский строит на Украине олигархическую вертикаль – политолог Березовец

Эксперт рассказал, как команда Зеленского собирает деньги с украинских олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский начал борьбу с олигархами. По крайней мере, провластные СМИ именно так преподносят информацию о новом законе, принятом Верховной Радой. В действительности, ситуация может кардинально отличаться от официальной повестки. Так, киевский политолог Тарас Березовец считает, что Зеленский строит на Украине олигархическую вертикаль.

Эксперт рассказал, что парламент Незалежной принял закон о деолигархизации. Меж тем, он не разделяет воодушевления некоторых СМИ. По мнению политолога, эта ситуация напоминает события 2014 года, когда Рада приняла для президента Виктора Януковича так называемый "пакет диктаторских законов".

Березовец подчеркнул, что подконтрольный главе государства Совет национальной безопасности теперь может записать в список олигархов кого угодно и, аналогично, выписать. Таким образом, эксперт полагает, что Зеленский строит на Украине олигархическую вертикаль.

"В список олигархов можно записать всех врагов президента Зеленского и, наоборот, из списка могут выписаться те олигархи, которые захотят поделиться какими-то благами с президентом", – заявил Березовец.

Он отметил, что члены команды Зеленского обращаются к местным олигархам с предложениями поделиться собственностью в обмен на неприкосновенность. По мнению политолога, в этом может участвовать также помощник глав Украины Сергей Шефир, на которого было совершено покушение.