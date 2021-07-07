Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Среда
7 июля
Лента новостей
21:16
В Киеве мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме
20:53
"Пыток не было": Протасевичу разрешили завести "Твиттер"
20:43
В Петербурге из-за задымления закрыли станцию метро
20:34
Гроб на сцене МХАТа: на похоронах министра культуры звезды шептались о самоубийстве
20:30
Умер Роберт Дауни: известна причина
19:54
Жители Крыма бьют тревогу из-за нашествия комаров
19:41
Разорвали флаг ЕС: грузинские националисты сорвали второй гей-парад
19:33
Готовится стать отцом: Дава рассказал о суррогатном материнстве
18:34
В Щелкове мужчина зарезал полицейского из-за замечания
18:30
Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной
18:26
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности
18:13
58-летняя Деми Мур в купальнике произвела фурор
18:11
Глава Минтруда: На выплаты семьям с детьми направят 204 миллиарда рублей
17:58
Долину унизили на глазах у миллионов из-за скандала с блогером
17:50
Всплыли леденящие душу подробности жизни звезды сериала "Постучись в мою дверь" с изнасиловавшим ее отцом
17:36
Убит президент Гаити: все подробности
17:35
Поргиной врезали за наплевательское отношение к могиле покойного Караченцова
17:21
Смерть подкосила улыбчивого Петросяна: Царствие небесное
17:21
"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
17:02
Оценены шансы Зеленского на новых выборах президента Украины
16:59
Дочь Меньшова развеяла слухи об ухудшении состояния Алентовой
16:48
Жителей Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
16:43
На ИВЛ в тяжелом состоянии: появились новые данные о состоянии Мамонова
16:27
Шепелев сделал заявление об эмиграции
16:24
Оппозиция пишет для Белоруссии альтернативную конституцию
16:18
Победившая рак звезда "Универа" и "САШИТАНИ" накопила на просторную квартиру в Москве
15:46
"Сережа в ****": народ обеспокоен состоянием покинувшего страну Лазарева
15:42
Сбежал со слезами после секса: бывшая жена Аршавина поделилась интимными откровениями
15:29
"Не платит алименты, кинул бывшую жену": как складываются отношения Деревянко с экс-возлюбленной и детьми
15:25
"Ругалась матом и кидалась": Ваенгу втянули в пьяный скандал
15:16
"Хочется позвонить": слова потерявшей отца Меньшовой заставили россиян рыдать
15:08
"Даже на Рудковскую так не смотрит!": Плющенко заподозрили в нетрадиционной ориентации
15:04
Зеленский рассказал об альтернативе "нормандскому формату"
14:52
"Россию нужно любить": юрист Сергей Попов обозначил главные задачи молодежи
14:47
Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз
14:45
"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех
14:31
Мечтающая о замужестве Старшенбаум пошла на крайние меры
14:28
Сергей Зверев будет баллотироваться на пост депутата Госдумы
14:24
Утяшева впервые за долгое время показала сына от Воли: Как быстро вырос!
14:08
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
13:58
Лавров допустил вмешательство России в афганский конфликт
13:46
"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение
13:44
Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение
13:42
Мишустин дал новые поручения главам регионов и Роспотребнадзору на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом
13:42
"Хватит!": Цой закричала прямо красной дорожке из-за странной выходки
13:39
Сенатор назвала способ снизить цены на жилье в России
13:38
"Как это случилось?": Вдова Хворостовского выставила взрослого красавца-сына
13:30
"Очень серьезные последствия": что происходит с МакSим под ЭКМО
13:13
Аналитик Иосуб об угрозах Лукашенко в адрес Германии: Выстрел себе в ногу
13:01
Народный артист о последней встрече с Меньшовым: Выглядел плохо, резко сдал
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую
"Неделя-две осталось": тяжелобольной экс-супруге Аршавина необходима операция
"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Пыток не было": Протасевичу разрешили завести "Твиттер"

"Пыток не было": Протасевичу разрешили завести "Твиттер"

Журналист Роман Протасевич завел новый твиттер-аккаунт и рассказал читателям, что его в Белоруссии не пытали
прочитано 134 раза

В мае текущего года в Белоруссии был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он летел на самолете из Греции в Латвию, однако по ложному сообщению о минировании авиалайнер, на борту которого находился мужчина, был посажен в аэропорту Минска. Силовики задержали оппозиционера и его подругу, после чего пилотам разрешили продолжить рейс.

ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура Белоруссии требует выдать популярную российскую певицу

Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Ранее белорусские власти обвиняли Протасевича в организации массовых беспорядках. КГБ республики внес его в список террористов. Меж тем, ряд правозащитных организаций считают журналиста политическим заключенным.

На время следствия суд отправил Романа Протасевича под домашний арест. 7 июля он завел новый аккаунт в Твиттере и начал отвечать на вопросы читателей. Журналист подчеркнул, что в Белоруссии его не пытали.

Первый твит оппозиционер опубликовал в среду днем. Он записал видеообращение, в котором поприветствовал читателей и заявил, что возвращается "к жизни в Интернете". Протасевич отметил, что будет постоянно на связи и предложил подписчикам задавать вопросы.

Весь день оппозиционеру пришлось отвечать на комментарии читателей. Он подчеркнул, что пишет в Твиттере "без присмотра" и пожаловался, что старый аккаунт заблокирован. Кроме того, Протасевич заявил, что не общался с представителями штаба Тихановской, однако удалось наладить связь с родителями.

Журналист рассказал читателям об условиях пребывания в СИЗО и особо отметил, что его не пытали. Видимо, этот вопрос больше всего интересует белорусов.

"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было", – написал Протасевич.

Он также рассказал подписчикам, что живет в загородном доме, во дворе которого ему разрешается гулять. Журналист написал, что очень хочет пройтись по барам. Однако это запрещено.

Примечательно, что Протасевич подписался на ряд белорусских твиттер-аккаунтов, которые критикуют режим президента Лукашенко. Он также начал читать странички оппозиционных информагентств в Твиттере. За несколько часов журналист набрал почти две тысячи подписчиков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: facebook.com / pr0tez / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 20:53 Источник: "Твиттер" Романа Протасевича ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех

Балерина развлеклась с джигитами
Шоу-бизнес

"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую

Пасынок актера ответил на критику его третьей жены
Сериалы

Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение

Актриса ищет врача
Шоу-бизнес

"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение

Она изменила цвет глаз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+