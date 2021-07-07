"Пыток не было": Протасевичу разрешили завести "Твиттер"

Журналист Роман Протасевич завел новый твиттер-аккаунт и рассказал читателям, что его в Белоруссии не пытали

В мае текущего года в Белоруссии был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он летел на самолете из Греции в Латвию, однако по ложному сообщению о минировании авиалайнер, на борту которого находился мужчина, был посажен в аэропорту Минска. Силовики задержали оппозиционера и его подругу, после чего пилотам разрешили продолжить рейс.

Ранее белорусские власти обвиняли Протасевича в организации массовых беспорядках. КГБ республики внес его в список террористов. Меж тем, ряд правозащитных организаций считают журналиста политическим заключенным.

На время следствия суд отправил Романа Протасевича под домашний арест. 7 июля он завел новый аккаунт в Твиттере и начал отвечать на вопросы читателей. Журналист подчеркнул, что в Белоруссии его не пытали.

Первый твит оппозиционер опубликовал в среду днем. Он записал видеообращение, в котором поприветствовал читателей и заявил, что возвращается "к жизни в Интернете". Протасевич отметил, что будет постоянно на связи и предложил подписчикам задавать вопросы.

Весь день оппозиционеру пришлось отвечать на комментарии читателей. Он подчеркнул, что пишет в Твиттере "без присмотра" и пожаловался, что старый аккаунт заблокирован. Кроме того, Протасевич заявил, что не общался с представителями штаба Тихановской, однако удалось наладить связь с родителями.

Журналист рассказал читателям об условиях пребывания в СИЗО и особо отметил, что его не пытали. Видимо, этот вопрос больше всего интересует белорусов.

"По поводу пыток. Ещё раз повторю, что их не было", – написал Протасевич.

Он также рассказал подписчикам, что живет в загородном доме, во дворе которого ему разрешается гулять. Журналист написал, что очень хочет пройтись по барам. Однако это запрещено.

Примечательно, что Протасевич подписался на ряд белорусских твиттер-аккаунтов, которые критикуют режим президента Лукашенко. Он также начал читать странички оппозиционных информагентств в Твиттере. За несколько часов журналист набрал почти две тысячи подписчиков.