Политологи рассказали о главных интригах на выборах в Госдуму

На предстоящих выборах в Госдуму ожидается высокий уровень конкуренции, считают эксперты. Политологи не сомневаются в возможности "Единой России" сохранить лидирующее положение, но отмечают готовность других политических сил побороться за наибольшее количество мандатов.





