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Политика
Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной

Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной

Власти Литвы планируют построить стену на границе с Белоруссией и привлечь военных для защиты от мигрантов
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Литва переходит к решительным действиям для борьбы с усилившимся потоком белорусских мигрантов. Член Евросоюза намерен препятствовать наплыву нелегалов, которые нарушают государственную границу. Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной.

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О планах привлечь военных для защиты линии соприкосновения с Белоруссией и построить стену от мигрантов 7 июля рассказала глава литовского правительства Ингрида Шимоните. Премьер-министр Литвы обвинила соседнею республику в умышленной организации потока мигрантов на территорию ЕС.

Отметим, что литовские пограничники почти каждый день задерживают нелегалов, направляющихся из Белоруссии. Ингрида Симоните заявила о наличии доказательств, подтверждающих, что Минск организовывает завов граждан из Багдада. По ее мнению, строительство стены станет сдерживающим фактором.

Reuters сообщает, что власти Литвы передали им ряд документов. Речь идет о белорусских туристических визах, якобы обнаруженных у граждан Ирака, нарушивших госграницу. Кроме того, сообщается, что пограничники изъяли у нелегалов посадочные талоны на рейсы Стамбул-Минск.

Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что республика больше не будет мешать проходу мигрантов в страны Евросоюза. Однако, как ранее сообщали "Дни.ру", белорусский оппозиционер Павел Латушко полагает, что РБ проводит против ЕС спецоперацию, которой руководит лично сын Лукашенко. Политик уверен, что Минск специально завозит и направляет к литовской границе нелегалов из стран Ближнего Востока.

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Фото: Movementway / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 18:30 Источник: Reuters ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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опять ли%нули,всла%ть гос%епу,хоть в 3 ряда,из кирпичей,пусть кормит вас теперь <цензура>%ропа,ту%ых,и глу%ых с80%04ей !!!!!
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