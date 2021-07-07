Оппозиция пишет для Белоруссии альтернативную конституцию

Пока президент Лукашенко готовится к референдуму по конституции, белорусская оппозиция пишет альтернативный вариант основного закона

После скандальных президентских выборов в Белоруссии летом прошлого года, по итогам которых начались массовые акции протестов, глава государства Александр Лукашенко обещал гражданам внести изменения в основной закон республики. Меж тем, белорусская оппозиция объединилась, чтобы подготовить альтернативную конституцию для страны.

План по созданию и внедрению новой конституции Белоруссии на своем ютуб-канале представил Павел Латушко, который возглавляет оппозиционное движение "Народное антикризисное управление". К инициативе подключились и другие представители сил, негативно настроенных к действующему режиму.

Оппозиционеры создали платформу "Честный выбор", через которую хотят привлечь белорусов к формированию альтернативной "народной" конституции. Латушко напомнил, что президент Лукашенко собирается менять основной закон страны уже в третий раз.

"Он хочет создать иллюзию своей легитимности через республиканский референдум. Оставить белорусов без выбора. Сохранить нынешнюю конституцию, которая была создана для того, чтобы сделать президента неподконтрольным парламенту и судам" – заявил Латушко.

Представители НАУ и "Координационного совета", сообщества "Честные люди" и офиса Светланы Тихановской призвали граждан Белоруссии выразить свою волю через специальную цифровую платформу и чат-боты. Таким образом оппозиция хочет организовать кампанию "Народная Конституция" и вынести альтернативный вариант документа на референдум.