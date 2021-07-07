Путин рекомендовал ОНФ изучить обращения россиян на прямую линию

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Среда
7 июля
Лента новостей
15:46
"Сережа в ****": народ обеспокоен состоянием покинувшего страну Лазарева
15:42
Сбежал со слезами после секса: бывшая жена Аршавина поделилась интимными откровениями
15:29
"Не платит алименты, кинул бывшую жену": как складываются отношения Деревянко с экс-возлюбленной и детьми
15:25
"Ругалась матом и кидалась": Ваенгу втянули в пьяный скандал
15:16
"Хочется позвонить": слова потерявшей отца Меньшовой заставили россиян рыдать
15:08
"Даже на Рудковскую так не смотрит!": Плющенко заподозрили в нетрадиционной ориентации
15:04
Зеленский рассказал об альтернативе "нормандскому формату"
14:52
"Россию нужно любить": юрист Сергей Попов обозначил главные задачи молодежи
14:47
Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз
14:45
"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех
14:31
Мечтающая о замужестве Старшенбаум пошла на крайние меры
14:28
Сергей Зверев будет баллотироваться на пост депутата Госдумы
14:24
Утяшева впервые за долгое время показала сына от Воли: Как быстро вырос!
14:08
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
13:58
Лавров допустил вмешательство России в афганский конфликт
13:46
"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение
13:44
Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение
13:42
Мишустин дал новые поручения главам регионов и Роспотребнадзору на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом
13:42
"Хватит!": Цой закричала прямо красной дорожке из-за странной выходки
13:39
Сенатор назвала способ снизить цены на жилье в России
13:38
"Как это случилось?": Вдова Хворостовского выставила взрослого красавца-сына
13:30
"Очень серьезные последствия": что происходит с МакSим под ЭКМО
13:13
Аналитик Иосуб об угрозах Лукашенко в адрес Германии: Выстрел себе в ногу
13:01
Народный артист о последней встрече с Меньшовым: Выглядел плохо, резко сдал
12:57
Замученная Паулина Андреева сняла обручальное кольцо
12:46
Эксперты выяснили оптимальную стоимость свадьбы для россиян
12:42
Не выдержала: Веру Алентову доставили в реанимацию после смерти мужа
12:40
"Пошла на ***": Ягудин сорвался на безжалостную Тарасову
12:37
Британские ученые подтвердили эффективность и безопасность "Спутника V"
12:24
Неопознанный летающий объект приближается к Международной космической станции
12:19
Российские машины "Лада" получат новейшие мощные двигатели
12:13
Отмечающая годовщину звезда сериалов Топольницкая показала фото со свадьбы
12:04
"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую
12:04
71-летний Буйнов о сексе в жару: Прекрасен!
11:53
"Абсолютное безумие!": привлеченная к уголовной ответственности Агурбаш откровенно о дальнейшей судьбе
11:29
Тайное замужество и новая стезя: куда пропала звезда "Моей прекрасной няни" Екатерина Дубакина
11:24
В России выявили почти 24 тысячи новых заражений коронавирусом
11:20
В разборках Билана с бывшим зятем поставлена точка
10:52
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
10:48
Собирали заново: разбившейся Асмус сделали сложную операцию
10:46
Пасынок о наследстве Армена Джигарханяна: Ничего нет
10:45
"Кислород и кровь питают автоматически": духовник певицы МакSим рассказал о состоянии больной
10:36
Актриса из "Дома-2": новоиспеченный муж публично унизил Макееву
09:53
Потерявшая отца Меньшова не смогла сдержать слез
09:45
Сухоруков откровенно о своем уходе: Почувствовал, что лишний
09:37
Странное поведение Пугачевой с внучкой вызвало оторопь
09:37
В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка
09:21
"Обглодала его до костей": мать Аршавина разоблачила бывшую невестку
09:03
Лукашенко сделал заявление о войне с Западом: Мы не станем разменной монетой
08:58
Какие уловки используют продавцы в магазинах для обмана покупателей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
"Проиграл всем": Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека
"Неделя-две осталось": тяжелобольной экс-супруге Аршавина необходима операция
Названа причина смерти Меньшова: Вызывали скорую
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин рекомендовал ОНФ изучить обращения россиян на прямую линию

Путин рекомендовал ОНФ изучить обращения россиян на прямую линию

После анализа обращений граждан на прямую линию с Путиным ОНФ до 30 ноября должен представить доклад для органов власти.
прочитано 222 раза

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 30 июня 2021 года, в рамках которой граждане имели возможность лично обратиться с вопросами, жалобами и просьбами к главе государства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

ПО ТЕМЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности

Путин рекомендовал ОНФ проанализировать все обращения россиян на прямую линию и до 30 ноября текущего года подготовить специальный доклад для профильных органов власти.

"С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках "Прямой линии" Президента РФ с гражданами РФ", – говорится в поручении главы государства.

Все собранную информацию ОНФ должен будет направить в Администрацию президента, Правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также руководителям субъектов России для рассмотрения в рамках компетенций.

Владимир Путин возложил ответственность за исполнение данного поручения на руководитель исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 15:34 Источник: Официальный сайт Президента РФ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех

Балерина развлеклась с джигитами
Шоу-бизнес

"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую

Пасынок актера ответил на критику его третьей жены
Сериалы

Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение

Актриса ищет врача
Шоу-бизнес

"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение

Она изменила цвет глаз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+