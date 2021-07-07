Лавров допустил вмешательство России в афганский конфликт

Россия готова использовать свою военную базу на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы предотвратить нападения на союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров отметил, что ситуация в Афганистане стала быстро ухудшаться после вывода из страны военных США и НАТО. Он добавил, что представители ОДКБ уже оценили ситуацию и готовы регулярно докладывать о положении дел совету организации, сообщает Ura.ru.

Напомним, что помимо России в ОДКБ также входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.