Аналитик Иосуб об угрозах Лукашенко в адрес Германии: Выстрел себе в ногу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко ответить Германии на новые экономические санкции.

Глава страны накануне пригрозил запретить транзит и импорт товаров немецких компаний, которые поддержали новые ограничения. "Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия", – сказал Александр Лукашенко.

Высказывание политика прокомментировал старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб. Специалист обратил внимание, что за 2019 год импорт из Германии в Белоруссию составил более 1,7 миллиарда долларов. По его словам, более 50% из них – транспортные средства, оборудование и инструменты.

Эксперт предположил, что белорусы закупали оборудование, которое не имеет дешевых альтернатив от России или Китая. Иосуб не исключил, что без него в республике могут остановиться целые производства. "Отказ от такого импорта – выстрел себе в ногу", – резюмировал старший аналитик.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о завершении антитеррористической операции. Политик в ближайшее время предъявит официальные претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель. Также в этом якобы "замешаны Польша, Соединенные Штаты, Литва и Украина", передает РИА Новости.

Александр Лукашенко заявил, что в стране были "спящие" террористические ячейки, которые планировали устроить государственный переворот. Президент уточнил, что злоумышленники хотели подвести к этому народ.