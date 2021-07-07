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Политика
Лукашенко сделал заявление о войне с Западом: Мы не станем разменной монетой

Лукашенко сделал заявление о войне с Западом: Мы не станем разменной монетой

Белорусский лидер по-прежнему убежден, что западные санкции направлены не против его авторитарной власти, а против страны в целом.

И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет", – подчеркнул
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников разработать стратегию по снижению негативного эффекта и ущерба от санкций Запада. Лукашенко заявил, что в настоящее время страна находится в состоянии войны.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Об этом он рассказал накануне на совещании по противодействию санкциям. Глава белорусского государства подчеркнул, что речи о снижении темпов развития экономики быть не должно. По мнению белорусского лидера, главная задача власти – защитить народ, компенсировав потери от действий Запада и сохранить рабочие места.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет "стоять на коленях" и "становиться разменной монетой" и выразил намерение отстаивать независимость и самостоятельность государства любыми способами. Он в очередной раз припомнил ситуацию на Украине, пояснив, что внешние враги точно так же, как и в Незалежной, пытаются уничтожить местный бизнес и производство, заменив их своими.

По мнению Батьки, санкции направлены не на его авторитарный режим, а на простых рабочих и других людей. Президент считает, что на самом деле Запад хочет оставить их без жилья и средств к существованию.

Ранее Лукашенко также назвал санкции международным шантажом, обратив внимание на то, что ООН запрещает подобные действия.

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Фото: president.gov.by
Автор: 7 июля 2021, 09:03 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость793025
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Ну и лексикон у Гость794773! Я не поклонница Лукашенко, но если словами данного гостя говорит оппозиция, то жаль белорусский народ.
Гость794773
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Самообгаженное презренное чучело лукашавка что то тявкнул? Посмешище позорное, чмо шкловское, сдохни. Гниющая туша смердит <цензура> заявлениями. Сдохни, самосранец. Смерть лукашенко!
Гость790063
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вот недавно вопросительно Песков прошелся о санкционной войне Запада с Россией и Беларусью, но ничего не сказал о репрессиях (или их поддержке, в том числе финансовой) руководства этих стран против людей и народа Беларуси, что побудило эти санкции......говорим о том, о чем только следует говорить?
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