Лукашенко сделал заявление о войне с Западом: Мы не станем разменной монетой

Белорусский лидер по-прежнему убежден, что западные санкции направлены не против его авторитарной власти, а против страны в целом.



И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет", – подчеркнул



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