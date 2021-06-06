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Политика
Политолог Лукас: Лукашенко показал бесхребетность Запада

Политолог Лукас: Лукашенко показал бесхребетность Запада

Страны НАТО не в состоянии справиться с 10-миллионной Белоруссией, а её президент Александр Лукашенко показал, что его поддерживает единственная важная для него страна – Россия.

Продолжение: Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук

прочитано 3278 раз

Такое мнение выразил британский журналист, антироссийский пропагандист и старший вице-президент вашингтонского Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. По его словам, задержание основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который на гражданском самолете пересекал территорию Белоруссии, является выходкой, дерзкой даже для сверхдержав, вызвавшей бурную реакцию по всему миру. Однако этот фурор — неэффективный.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Одновременно с этим белорусский президент показал бесхребетность западных лидеров и запугал оппозицию в своей стране. Неспособность Запада справиться с ним демонстрирует большую проблему и наличие дилеммы, представшей перед лидерами демократических государств. По словам Лукаса, на сегодняшний день "щупальца" влияния диктаторов, по типу Александра Лукашенко, ощущаются и внутри Запада.

Безопасность и свобода пошатнулись, — заявил он.

По мнению политолога, десятилетия назад демократические страны имели больше возможностей справиться с этими проблемами, однако вместо этого они прекратили беспокоиться о своем престиже и могуществе. То есть Запад в какой-то момент перестал беспокоиться об угрозе авторитарных режимов в мире. А сейчас ему не хватает решительности, общности и, за редким исключением, сильных лидеров.

На данный момент, как отметил журналист, Александр Лукашенко понимает слабости западных стран лучше них самих. Он — президент, над которым можно смеяться, но «на самом деле Лукашенко – реальный, зловещий и… победный».



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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 17:59 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость769084
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Молодец Батька! Так их западенцев!
Гость772776
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быдло обосралось перед миром. Кому и что он показал?
Гость772563
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Гость772370
10 миллионов против вора и убийцы лукашенко, захватившего Белоруссию и силами карателей насилующего народ. Мир ненасильственно хочет помоч народу, оскорбленному самозванцем. Шизофреническое быдло творит произвол и беззаконие. Но народ победит, диктатор обречен. Лукашисты будут повешены в Минске.
Тебе ещё не надоело, ежедневно, писать свою чепуху???
Гость772371
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10 миллионов против вора и убийцы лукашенко, захватившего Белоруссию и силами карателей насилующего народ. Мир ненасильственно хочет помоч народу, оскорбленному самозванцем. Шизофреническое быдло творит произвол и беззаконие. Но народ победит, диктатор обречен. Лукашисты будут повешены в Минске.
Гость772370
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10 миллионов против вора и убийцы лукашенко, захватившего Белоруссию и силами карателей насилующего народ. Мир ненасильственно хочет помоч народу, оскорбленному самозванцем. Шизофреническое быдло творит произвол и беззаконие. Но народ победит, диктатор обречен. Лукашисты будут повешены в Минске.
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