Инцидент с самолётом Ryanair привёл к крутому повороту в отношениях Украины и Белоруссии. И Киев вновь выбрал неправильный путь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сурово поплатится за допуск к арестованному оппозиционеру Роману Протасевичу следователей ЛНР для проведения следственных действий. Это высказывание главы украинского МИДа вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Один из пользователей в шутку предположил, что Киев перестанет покупать у Минска топливо и электроэнергию, отморозив себе таким образом уши. Другой комментатор по имени Владимир посмеялся над словами Кулебы, назвав их "бесполезным визгом на весь мир", который навряд ли напугает главу белорусского государства.

Участница дискуссии Наталья считает, что пострадает от этого противостояния лишь сама Украина, поскольку Александр Лукашенко владеет серьёзными экономическими рычагами давления на Незалежную. Она напомнила, что именно торговые отношения с Белоруссией в своё время помогли Киеву возместить долю ущерба от разрушения отношений с Россией, начавшегося после 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ по итогам народного референдума.

Некоторые пользователи выразили свою обеспокоенность тем, что своими действиями в отношении Украины Александр Лукашенко может поставить крест на Минском формате – одной из немногих площадок для переговоров представителей России и Украины.