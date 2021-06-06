Началось: недовольные белорусы ставят палатки и готовы перекрывать дороги у границы

Бежавшие в Литву и Польшу белорусские эмигранты начали акцию протеста у границ стран с Белоруссией. Они собрались у контрольно-пропускных пунктов.
В Литве демонстранты развернули палатки возле пропускного пункта Мядининкай-Каменный лог, а в Польше палаточный митинг стартовал у пункта Бобровники-Берестовица. Манифестанты требуют от властей Евросоюза ввести более жёсткие санкции в отношении режима президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников, а от белорусского правительства ждут открытия наземных пропускных пунктов, освобождения политзаключённых и проведения внеочередных выборов.
В ближайшие несколько дней протестующие планируют рассказывать проезжающим и прохожим об обстановке в Белоруссии. Представители недовольных эмигрантов сообщили, что в случае невыполнения их требований они намерены перекрыть дороги и блокировать движение транспорта.
Напомним, что в декабре прошлого года Александр Лукашенко распорядился закрыть наземные границы Белоруссии на выезд якобы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 у соседей, хотя прежде отказывался верить в опасность пандемии. А после инцидента с самолётом Ryanair, который принудили к посадке в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича, Евросоюз закрыл для белорусских самолётов своё воздушное пространство. Таким образом, граждане Белоруссии фактически оказались за "железным занавесом".
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